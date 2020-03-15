網球／美國防疫仍慢半拍 盧彥勳分享台灣經驗

新冠肺炎疫情在全球蔓延，台灣的防疫措施與作為獲得國際好評。身為ATP選手理事的台灣男子網球好手盧彥勳，不吝分享這些防疫心得，獲得其他ATP選手理事讚揚。

世界職業網球協會（ATP）日前公布，將暫停6週賽事，盧彥勳也在臉書上發表近2000字長文，抒發近來征戰各地的所見所聞，並對於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的憂心。

盧彥勳提到，他在旅途中發現自己和大多數人格格不入，因為他是少數戴口罩的旅客，「當下有些人是用奇怪的眼神看我，自己有些不舒服外，另外也特別感到焦慮，焦慮的是這裡的人，對病毒沒有當一回事，機場進出也沒有量體溫。」

當他抵達比賽會場，他發現工作人員進出仍未配戴口罩，而網球賽除是密閉空間比賽，且工作人員來歷不明，也沒有任何互相保護機制，加上觀眾聚集又沒有體溫監控，對照台灣的防疫觀念，除網球比賽恐成為疫情漏洞，也是病毒傳染的高風險。

身為ATP選手理事的盧彥勳，則在ATP球員代表的群組告知所有人，他對疫情、球員感染風險和賽會沒有防疫措施擔心外，也認為ATP有責任把這感染風險降低而要有所作為。

盧彥勳透露，在印地安泉大師賽取消後，每天球員代表都在討論邁阿密大師賽和紅土賽事進行的可能性，他和幾名代表強烈表達，因球員健康考量和比賽公平考量下，應該要暫停所有賽事一段時間，再視疫情情況而定，而最終ATP、國際網球總會（ITF）做出停賽決定。

盧彥勳最後並提到，有名球員理事查了疫情相關資料，發現網路上對台灣這次防疫成果多半都是正面評價，也很感謝盧彥勳花這麼多時間，告訴他們寶貴意見。

盧彥勳則回覆：「我們政府盡最大的努力，就是一個目的，盡全力保護我們台灣人民，不波及其他國家；站在ATP和球員代表，我們應該也要是這樣的態度。」