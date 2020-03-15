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高球／北區EMBA菁鷹盃春季聯誼賽 政商名流以健康養身

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
加拿大皇家大學RRU校友會創會會長蔡家福(中)，曾任新莊市長、台北縣副縣長，現任中華奧會全民運動委員會主任委員，配合政府推動全民體育運動開展不遺餘力。 主辦單位提供
加拿大皇家大學RRU校友會創會會長蔡家福(中)，曾任新莊市長、台北縣副縣長，現任中華奧會全民運動委員會主任委員，配合政府推動全民體育運動開展不遺餘力。 主辦單位提供

2020年度北區EMBA高爾夫球菁鷹盃春季聯誼賽，將今日早上10:00在林口高爾夫球場熱鬧開打，此賽聯誼學校為主辦校Royal Roads University公立加拿大皇家大學，更有銘傳、中原、元智、淡江、長庚、輔仁、文化、東吳、世新等知名院校近百位球友共襄盛舉。

RRU加拿大皇家大學高爾夫球隊現任會長劉裕民表示，「北區EMBA菁鷹盃高爾夫球隊聯誼賽至今已舉辦多年，聯誼賽的目的不僅是運動養身，更是讓各大院校EMBA校友與老師們能延續交流互動，增進濃厚的友誼，感謝各會員校給予過去一年參賽觀察員履歷，本校前任高爾夫會長葉世廣特別感謝，很榮幸承辦菁鷹盃春季聯誼賽我校得以入會10校菁鷹盃，才能醞釀此次春季賽的承辦。」

今年聯誼賽的擴大舉辦，特別邀約許多企業贊助支持，在活動未開球之前，現場已有兩台新款豪車粉墨登場，由Jaguar Land Rover授權經銷商台北九和汽車公司贊助熱身開場，台北九和汽車在台深耕 Jaguar Land Rover 品牌經銷體系已達近20個年頭，為台灣捷豹路虎品牌在台據點最多的經銷夥伴，現場亦另提供試乘車服務。

活動也邀請到許多重量級校友與貴賓參與，其中加拿大皇家大學RRU校友會創會會長蔡家福，曾任新莊市市長、台北縣副縣長，現任中華奧會全民運動委員會主任委員，配合政府推動全民體育運動開展不遺餘力；RRU現任理事長 林光耀、CSUS兩岸EMBA南分會理事長暨國聯機械實業股份有限公司董事長陳志宏。

主辦單位提供
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RRU南區校友會現任會長許鈴華帶領由20人成立RRU啦啦隊來熱情參支持賽事活動，現場由副會長陳沛奇與多位校友擔任此次聯誼賽整體策劃運作、後勤作業來服務現場球友，讓聯誼賽更加順利且亮眼。另外特別邀請國際知名華裔銅塑藝術家吳靜茹，她說，呼吸不同地域的文化，給自己最好的文化滋養，才能融入藝術的最高境界，從感知、感受，到感動、感恩。漂的起點也是終點，漂的過程是不斷回歸的過程，如同球賽參賽者，來自不同地區不同領域，摩擦出更繽紛的精采賽事。

最後，在2019年底因新冠疫情影響，高爾夫賽事為戶外活動，頂著豔陽，汗淋如雨的揮桿下，帶動起健康養身並提高自體免疫防護力的重要性，用聯誼串起生命、生活、健康為這次北區EMBA菁鷹高爾夫球隊聯誼賽劃下完美句點。

主辦單位提供
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聯誼 EMBA 加拿大 疫情 品牌

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