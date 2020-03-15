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全英羽賽／對手傷退 周天成闖決賽成台灣第一人
台灣羽球「一哥」周天成今天在世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽男單四強碰上丹麥好手安東森（Anders Antonsen），安東森在首局14：17時不慎扭傷右腳踝退賽，將決賽門票拱手讓出，小天也成為首位晉級男單決賽的台灣選手，預計今晚九時將與另名丹麥好手安賽龍爭冠。
由於日本「世界球王」桃田賢斗因車禍持續休養，男單世界排名第二的周天成此次全英公開賽也榮膺頭號種子，前役小天在與王子維的「台灣內戰」中以直落二勝出，也繼2017年後再闖全英公開賽四強。
今天周天成碰上世界排名第四的安東森，過去兩人七度交手，小天取得6勝1負的對戰優勢，唯一的一敗是在去年的中國公開賽八強。
不過兩人的第八度交手卻沒能完賽，首局周天成取得17：14領先時，安東森為了接球右腳踝卻大扭傷，只能一拐一拐走到場邊，只能宣布退賽並坐上輪椅被工作人員推出場。
對手奉送決賽門票，也讓周天成成為首位挺進全英公開賽男單的台灣選手，今晚他將與世界排名第七的安賽龍爭冠，但過去兩人11度交手，小天以2勝9負劣居下風，不過最近一次在去年年終賽，小天在三局大戰中逆轉贏球。
而台將唯一雙打代表的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天以18：21、13：21不敵世界排名第一的印尼組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），無緣爭冠，也吞下對戰三連敗。
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