全英羽賽／逆轉馬琳晉決賽 戴資穎重返球后只差一步

台灣羽球「一姊」戴資穎今天在世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽女單四強賽，耗時62分鐘，以19：21、21：13、21：11逆轉擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marín），連四年闖進決賽，將與大陸名將陳雨菲爭冠，此役也成為球后爭奪戰。

世界排名第二的戴資穎與世界排名第七的馬琳生涯14度對決，小戴取得8勝6負的對戰優勢，去年福州公開賽首輪馬琳因身體不適，在次局大幅落後的情況下決定退賽，也讓小戴中止對戰二連敗。

今天雙姝上演生涯第15度對決，首局戴資穎慢熱且發生較多失誤，讓馬琳占據領先優勢，雖然小戴在15：20落後時展現韌性，化解四個局點，可惜仍功虧一簣，讓馬琳先下一城。

次局戴資穎重整旗鼓，一下場就連拿6分，並一路保持領先優勢，成功扳回一城。決勝局前段戰況拉鋸，小戴在6：6後發動攻勢，一口氣連拿7分，也讓馬琳一路苦追，最終耗時超過一小時辛苦完成逆轉勝。

全英公開賽各組決賽將在今晚六時展開，女單決賽預計在今晚11時登場，戴資穎將碰上「世界球后」陳雨菲，雙姝生涯17次交手，小戴雖取得14勝3負的對戰優勢，不過近兩次交手、去年的年終賽決賽及今年的馬來西亞名人賽決賽都由陳雨菲獲勝。

此役戴資穎除了要爭取個人全英公開賽的第三冠及本季首冠外，還要與陳雨菲上演球后爭奪戰，若小戴取勝，將可從陳雨菲手中搶回球后寶座。