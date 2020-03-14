全英羽賽／英國入境將14天居家檢疫 戴資穎：為了家園

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，將含英國在內共計28個國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」（Warning，警告），從這些地方入境台灣的民眾須居家檢疫14天，人在英國伯明罕拚戰全英羽球公開賽的「台灣一姊」戴資穎就表示，回國後將首度面臨14天無法練習、待在家裡不能出門，但為了自己的家園，都要確實的遵守規定。

因應歐洲及中東地區（COVID-19） 疫情持續升溫，尤其歐洲地區確診人數急速增加，中央流行疫情指揮中心今天宣布將義大利以外的25個申根地區國家，以及英國、愛爾蘭、杜拜（含轉機）共計28國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」，從這些地方入境台灣的民眾須居家檢疫14天。

目前在全英公開賽持續拚戰四強的包括戴資穎、「台灣一哥」周天成，以及男雙李洋、王齊麟，返台後恐將都得實行居家檢疫。

戴資穎今天也在個人社群媒體再度談到，因為戴口罩走在伯明罕受到各種不友善態度對待，同時也對全英賽防疫再度打問號。

「但我相信這也是保護自己最好的方法了。」戴資穎說：「回國後要第一次14天沒辦法練習和待在家裡不能出門...只有這樣才能守護我們自己的家園，別人不守護我們管不著別人，但我們要為了自己的家園，時刻的叮嚀自己戴口罩、勤洗手，還有需要自主管理和居家檢疫的人，都要確實的遵守規定。晚上還有比賽，也擔心所有人的健康，希望進場看球的人，不要管被異樣眼光看待，保護好自己才是最重要的。

由於今日比賽稍微延遲，周天成預計15日凌晨1時迎戰丹麥金童安東森，戴資穎預定5時上陣，交手里約奧運金牌、前西班牙球后馬琳。