網球／美傑仕OPI盃 北市網球中心風雨無阻開打

全國青少年網球賽最高等級的「A級」賽事，第九屆「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」今天在台北市網球中心點燃戰火，雖因現場天候不佳，賽事延後至下午才開打，但仍不減球員熱情，球場邊也能看到許多選手家長為自己的孩子加油打氣。

此次名列賽會12歲男單前二種子的陳冠守、陳冠廷時常被誤認為兄弟，但他們其實是從未交手過的對手。頭號種子陳冠守在今天男單第一輪賽事登場，開賽他就以秋風掃落葉之姿連下七局，率先取得聽牌優勢，最終就以8：1擊敗王宥鈞。去年拿下亞軍的他，今年目標直指冠軍，面對接下來的賽事，陳冠守則淡定地表示「一切順其自然」。

第二種子陳冠廷則是以8：4擊敗廖大鈞，賽後自評今天整體表現還不錯，談到從未對決過的頭號種子陳冠守，陳冠廷形容他是一位「很敢拚的對手」，但自己也有信心能在接下來的比賽中持續挺進，目標希望能在決賽對決陳冠守，上演前二種子爭冠的戲碼。

同屬「陳家班」的第七種子陳泓叡，今天以8：1擊敗鄭丞翔，順利晉級。面對體格身材較自己大一號的對手，陳泓叡絲毫未見怯場之姿，賽後提到其實平常在練習時就會和球質較重且球速快的選手練習，所以早已駕輕就熟。談到今天表現，他給自己「85分」，因熱身不足，導致有幾顆球的角度沒有打開，還有許多進步的空間。