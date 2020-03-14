英超╱教練球員相繼確診 官方別無選擇停賽

英超聯盟13日宣布，因為新冠肺炎疫情的蔓延，英超聯賽本周起停賽，暫訂4月4日能恢復比賽，但強調還是要看屆時狀況及聽取專家建議。

英超12日經歷了一連串令人心慌的消息，先是萊斯特城確認三名球員因出現感症狀而被隔離，之後又有曼城球員因家人出現症狀而自我隔離，但原本英超依然計畫本周末比賽照常進行。

然而，阿森納主帥阿特塔（Mikel Arteta）12日晚確診，終於撼動了英超，接著切爾西又宣布小將奧多伊（Callum Hudson-Odoi）確診。阿森納與切爾西已全隊隔離，埃弗頓也表示隊中有球員日前高燒，將自我隔離七天，俱樂部訓練基地等一切設施都已關閉，球員和工作人員都不得入內。

如此局面下，作為歐洲五大聯賽中原本唯一不停賽的足球聯賽，英超終於別無選擇，宣布停賽。

此外，歐洲足聯13日宣佈，下周的全部歐戰賽事延期舉行，包括原將於17、18日舉行最後四場16強賽次回合。歐足聯也將在17日召開會議，商討包括2020年歐洲杯在內的多項賽事安排事宜。