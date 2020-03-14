快訊

涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

全英羽賽／面對疫情不馬虎 小戴感謝球迷配合防疫

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎在全英羽球賽女單賽第二輪以直落二勝出，挺進8強。 圖／badminton photo提供
戴資穎在全英羽球賽女單賽第二輪以直落二勝出，挺進8強。 圖／badminton photo提供

新冠肺炎疫情燒不停，世界羽聯不畏風險，持續進行全英羽賽；征戰至四強的戴資穎，面對世羽聯慢半拍防疫，謹慎做好個人防疫，也大讚球迷貼心舉動，並呼籲防疫切勿馬虎。

針對全球肺炎疫情，各大體育賽事接連停賽，雖世羽聯稍早宣布日後各站巡迴賽將取消，但仍讓全英羽賽如期舉辦，也開放觀賽，不過防疫措施沒做足，入場時並未量體溫、消毒不打緊，戴口罩的人也不多。

世羽聯怠慢行徑，恐成世界防疫破口。在此非常時期，小戴防疫從自身做起，除比賽外全程戴口罩，且冒著罰款風險告知主辦單位不受訪。

另外，小戴在八強賽後，特地發文感謝球迷熱情觀賽不忘配合防疫，不僅要簽名時貼心準備消毒紙巾，也答應帶著口罩照相，讓她甚感欣慰。小戴也藉機提醒大眾：「防疫工作從你我做起，在國外也不能馬虎。」

戴資穎

相關新聞

羽球／受新冠肺炎影響 BWF宣布停賽至4月12日

在全球持續受到新冠病毒肆虐的情況下，愈來愈多賽事紛紛決定停賽或是延期，也讓世界羽聯（BWF）在今天凌晨公告，宣布暫停3月...

全英羽賽／面對疫情不馬虎 小戴感謝球迷配合防疫

新冠肺炎疫情燒不停，世界羽聯不畏風險，持續進行全英羽賽；征戰至四強的戴資穎，面對世羽聯慢半拍防疫，謹慎做好個人防疫，也大讚球迷貼心舉動，並呼籲防疫切勿馬虎。 針對全球肺炎疫情，各大體育賽事接連停

英超／利物浦30年首冠再等等 賽季報銷也能封王

新冠肺炎導致英超賽季暫停，也拖累利物浦抱回30年來首座冠軍的進度，原本最快可以在本周封王的他們，被迫再等等，還好有消息傳...

英超╱教練球員相繼確診 官方別無選擇停賽

英超聯盟13日宣布，因為新冠肺炎疫情的蔓延，英超聯賽本周起停賽，暫訂4月4日能恢復比賽，但強調還是要看屆時狀況及聽取專家建議。 英超12日經歷了一連串令人心慌的消息，先是萊斯特城確認三名球員因出現感

全英羽賽／輕取泰國蓬帕威 戴資穎速闖四強

台灣羽球「一姊」戴資穎今天在世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽女單八強賽，僅用30分鐘，以21：9、21：11...

全英羽賽／台灣內戰沒輸過 周天成再闖四強

台灣羽球「一哥」周天成今天凌晨在世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽男單八強，以21：11、21：12擊敗同胞王...

全英羽賽／逆轉大陸組合 王齊麟李洋勇闖4強

台灣羽球男雙頭號組合王齊麟與李洋13日晚間在全英羽球公開賽8強賽，以18比21、21比18、21比14逆轉中國組合劉成與...

疫情肆虐 波士頓馬拉松和高球名人賽延後賽期

由於武漢肺炎疫情不斷擴大，美國第124屆波士頓馬拉松和2020高爾夫名人賽雙雙延後舉行

日本堅持辦東奧 不甩川普建議推遲一年

日本首相安倍晉三在東京時間十三日上午與美國總統川普熱線，雙方就新冠肺炎疫情與東京奧運等議題交換意見。但在通話後，川普提出東奧延後一年舉辦的建議，安倍與東奧籌委會則再次重申，將按計畫推動奧運籌備工作。

青年盃／37歲又如何 林家瑩再戰全大運

我國女子鉛球紀錄保持人林家瑩，昨天在新北市青年盃全國田徑錦標賽女子鉛球決賽，在帶傷上陣的情況下仍擲出十六公尺一四輕鬆摘金，對於今年有望第三度站上奧運舞台，她坦言心態已經與前兩次參賽時有很大轉變，並格外珍惜這次機會。

印度羽賽／如期舉辦 為防疫將打無觀眾比賽

在印度新冠肺炎疫情不斷升溫下，印度羽球公開賽仍將如期於24日到29日在新德里舉行，但為了防疫，將不准觀眾進場觀看球賽。

歐冠、歐霸賽事因疫情全延期 英超停賽至4月初

武漢肺炎衝擊足壇，歐洲足球總會今天宣布歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague）與歐霸盃（Europa League...

熱門新聞

NBA／爵士隊氣氛生變 沃神爆球員不爽戈貝爾

NBA／展現新一哥風範 威廉森包辦員工30日薪水

全英羽賽／防疫措施0分 台教練嗆世羽聯太自私

籃球／林書豪捐款30萬美元防疫：是時候做出改變

ABL／富邦先休一周 三洋將暫停合約不想離台

NBA／巴克利不適自主隔離 春訓時接觸過大谷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。