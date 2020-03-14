全英羽賽／面對疫情不馬虎 小戴感謝球迷配合防疫
新冠肺炎疫情燒不停，世界羽聯不畏風險，持續進行全英羽賽；征戰至四強的戴資穎，面對世羽聯慢半拍防疫，謹慎做好個人防疫，也大讚球迷貼心舉動，並呼籲防疫切勿馬虎。
針對全球肺炎疫情，各大體育賽事接連停賽，雖世羽聯稍早宣布日後各站巡迴賽將取消，但仍讓全英羽賽如期舉辦，也開放觀賽，不過防疫措施沒做足，入場時並未量體溫、消毒不打緊，戴口罩的人也不多。
世羽聯怠慢行徑，恐成世界防疫破口。在此非常時期，小戴防疫從自身做起，除比賽外全程戴口罩，且冒著罰款風險告知主辦單位不受訪。
另外，小戴在八強賽後，特地發文感謝球迷熱情觀賽不忘配合防疫，不僅要簽名時貼心準備消毒紙巾，也答應帶著口罩照相，讓她甚感欣慰。小戴也藉機提醒大眾：「防疫工作從你我做起，在國外也不能馬虎。」
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