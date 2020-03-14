英超／利物浦30年首冠再等等 賽季報銷也能封王

新冠肺炎導致英超賽季暫停，也拖累利物浦抱回30年來首座冠軍的進度，原本最快可以在本周封王的他們，被迫再等等，還好有消息傳出，就算剩下的賽季就此報銷，他們還是會被頒發冠軍頭銜。

利物浦目前領先第二名曼城的積分為25分，英超冠軍早就是囊中物，只要再拿兩勝就能確定封王，偏偏此時卡到新冠肺炎疫情導致停賽，官方目前暫時取消4月4日之前的所有賽事，不知何時才能復工。

若利物浦無法靠自力封王，消息來源指出在賽季無法踢完的情況下，仍會讓利物浦成為名符其實的英超冠軍，不過也有其它球隊傳出不滿，反對利物浦以此登基。

利物浦總教練克洛普大氣發言讓人讚賞。 美聯社

利物浦總教練克洛普（Jurgen Klopp）在英超宣布停賽後大方回應，表示全力支持這項決定，「這是為了保護全體人的健康，我們看到有些對手陣營的人生病了，這病毒對足球世界同樣不客氣，我們球團要給球迷的訊息就是希望大家都好好的，健康第一，別冒任何風險。」

賽季砍斷也會影響到球隊升降，英超不排除保留今年全數20支球隊，並增軍目前在英冠的前兩名隊伍，下 個賽季以22隊陣容展開。