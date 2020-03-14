羽球／受新冠肺炎影響 BWF宣布停賽至4月12日

在全球持續受到新冠病毒肆虐的情況下，愈來愈多賽事紛紛決定停賽或是延期，也讓世界羽聯（BWF）在今天凌晨公告，宣布暫停3月16日至4月12日所有BWF世界巡迴賽和其他BWF認可的比賽。

本周在伯明罕開打的全英公開賽如期舉行，且照常開放球迷進場觀賽，但受到新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，英國確診人數也已近600人，並有10例死亡病例。

鑑於疫情持續在全球升溫的情況下，繼NBA、MLB、NHL、PGA、LPGA等大型職業賽事停賽或是延後開打後，BWF也做出暫停賽事的決定，將在全英公開賽結束後開始實施。

BWF在公告中表示，BWF必須考量到所有運動員、其隨行人員、官員和整個羽球環境的健康安全，因此作出暫停比賽的決定，而在這段停賽期間受到影響的比賽包含瑞士公開賽、印度公開賽、馬來西亞公開賽、紐奧良名人賽、新加坡公開賽以及一些國際的挑戰賽。

由於羽球東京奧運積分將在4月26日截止，選手們也為東京奧運門票做最後衝刺，暫停比賽的決定恐讓選手爭取積分受到極大影響，對此BWF也會就積分新規定另行公告。