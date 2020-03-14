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全英羽賽／輕取泰國蓬帕威 戴資穎速闖四強
台灣羽球「一姊」戴資穎今天在世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽女單八強賽，僅用30分鐘，以21：9、21：11輕取世界排名第17的泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），安抵四強，預計台灣時間15日上午5時將與西班牙名將馬琳（Carolina Marín）爭奪決賽門票。
戴資穎在2012年首度打進全英公開賽四強，接下來連兩年「一輪遊」，但15年再戰成功重返八強之列後，已連六年晉級八強，其中包含2017、18年完成二連霸。
這次戴資穎來到伯明罕，除了要挑戰第三度在此登頂外，還要尋求本季首冠，而她的晉級路除了首輪與大陸女將蔡炎炎鏖戰三局、逆轉奪勝外，接下來都以直落二過關。
今天八強戴資穎碰上過去兩度交手都取勝的蓬帕威，小戴一下場就連拿5分取得領先，一路壓著對手打，僅讓蓬帕威拿下零星分數，先下一城。
次局戴資穎雖先連掉3分陷入落後，但她隨即回穩，在4：4後取得領先，並在9：7時打出一波6：0攻勢，甩開蓬帕威糾纏，最終僅用了半小時就成功收下四強門票。
四強戴資穎將碰上西班牙名將馬琳，過去雙姝14度對決，小戴取得8勝6負的對戰優勢，去年福州公開賽首輪馬琳因身體不適，在次局大幅落後的情況下決定退賽，也讓小戴中止對戰二連敗。
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