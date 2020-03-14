全英羽賽／台灣內戰退王子維 周天成再闖男單四強

台灣羽球「一哥」周天成今天凌晨在世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽男單八強，以21：11、21：12擊敗同胞王子維，生涯在「台灣內戰」豪取七戰全勝，四強將碰上丹麥好手安東森（Anders Antonsen），爭取首位闖決賽的台灣選手。

由於日本「世界球王」桃田賢斗因車禍持續休養，男單世界排名第二的周天成此次全英公開賽也榮膺頭號種子，首輪直落二闖關後，碰上日本常山幹太卻陷入苦戰，在先丟一局的情況下逆轉挺進八強。

今天八強賽卻碰上「自家人」王子維，過去兩人六度交手都由周天成拿下勝利，首局4：5落後時先以一波4：0攻勢反超，局中再連拿6分甩開王子維糾纏，先下一城。次局小天在1：2落後時連拿6分逆轉後就一路維持領先，輕鬆以直落二過關，繼2017年後再闖全英公開賽四強。

下一戰周天成將碰上世界排名第四的安東森，過去兩人七度交手，小天取得6勝1負的對戰優勢，唯一的一敗是在去年的中國公開賽八強，兩人第八度交手將在台灣時間15日凌晨一時上演。

而籤表中僅存的雙打組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在男雙八強賽，耗時近一小時，以18：21、21：18、21：14逆轉中國大陸組合劉成／黃凱祥，晉級四強，下一戰將碰上男雙世界排名第一的印尼組合，爭奪決賽門票。