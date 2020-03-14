全英羽賽／逆轉大陸組合 王齊麟李洋勇闖4強

中央社 / 台北14日電
台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋。（歐新社資料照）
台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋。（歐新社資料照）

台灣羽球男雙頭號組合王齊麟與李洋13日晚間在全英羽球公開賽8強賽，以18比21、21比18、21比14逆轉中國組合劉成與黃凱祥，收下4強門票。

王齊麟與李洋去年首度攜手參加全英公開賽，16強賽不敵中國組合劉成與張楠，「麟洋配」今年再度重返英國伯明罕參賽，前2輪都以直落二過關，8強賽對手再度遭遇劉成，但這次劉成的搭檔，則換成黃凱祥。

王齊麟與李洋剛開賽一度握有領先優勢，但中國組合後來居上，靠著5比0攻勢超前，「麟洋配」一度追成2分差，可惜未能再下一城，首局以18比21讓出。

王齊麟與李洋次局重振旗鼓，在取得13比8領先情況下，遭到對手扳平，所幸「麟洋配」頂住壓力，以21比18拿下次局。

雙方決勝局前段互相拉鋸，王齊麟與李洋靠著後段拉出6比1攻勢，提前鎖定勝利，以21比14勝出，4強賽將迎戰印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯之間的勝方。

後續還有3組台將上陣，其中台灣羽球一哥周天成將與「羽球王子」王子維在男單8強賽展開對決，而台灣羽球一姐戴資穎將在壓軸登場，迎戰泰國女將李美妙（Pornpawee Chochuwong）。

羽球 戴資穎 周天成 王子維

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