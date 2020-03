新冠肺炎衝擊 印度超級板球聯賽延到4月

受到新冠肺炎疫情影響,印度板球管理委員會(BCCI)今天宣布,2020年印度超級板球聯賽(IPL)將暫停舉辦,直到4月15日,這讓許多球迷感到難過。

板球是印度人最熱衷的體育活動,但原訂3月29日開賽的2020年印度超級板球聯賽(Indian PremierLeague, IPL)卻因2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情在印度不斷升溫,決定延後開賽。

印度板球管理委員會(Board of Control forCricket in India, BCCI)今天發表聲明說,BCCI已決定IPL 2020暫停舉辦,直到4月15日,這是對抗新冠肺炎疫情的措施。

聲明指出,BCCI對所有利益相關者及整個大眾的健康向來敏感且關注,正採取所有必要步驟,確保包括球迷在內的與IPL相關人員,都擁有安全的板球經驗。

印度板球管理委員會表示,在防疫工作上,BCCI將與印度政府及青年事務與體育部(Ministry of YouthAffairs and Sports)、衛生與家庭福利部(Ministryof Health and Family Welfare)及所有相關的中央政府部會密切合作。

在消息宣布後,很多印度板球粉絲紛紛在BCCI官方推特帳號下留下難過大哭的圖案;也有球迷留言祈禱疫情能夠改善,讓4月終於開始的賽事能順利展開。

賽事延後,有分析師估計,BCCI至少損失1000億盧比(新台幣406億9400萬元),而用1600億盧比(新台幣650億9800萬元)與BCCI簽約取得IPL轉播權的體育頻道STAR Sports,也預計蒙受重大損失。

截至上午10時,印度健康與家庭福利部統計印度感染新冠肺炎確診病例達75例,且其中有1名死亡病例,印度政府建議民眾不要進行不必要的出國旅行和參加大型聚會,並建議不要舉行體育賽事,但決定權則交由主辦單位。

印度體育部表示,只要遵守政府指導方針制止群眾集會,不會阻止體育賽事的舉辦。