全英羽賽／防疫措施0分 台教練嗆世羽聯太自私

新冠肺炎肆虐全球，各大體育賽事相繼停賽，然而全英羽球賽卻正常舉辦，也不打算禁止觀眾入場，危機意識不夠，讓目前擔任李文珊教練的甘超宇相當不滿，在臉書發文揭發賽事漏洞，爆入場前根本沒消毒和量體溫，怒嗆「世界羽聯太自私」。

帶球員參與全英羽賽的甘超宇昨發文表示：「人在英國，下一站是瑞士，後面接著還有印度、馬來西亞、新加坡。世界羽聯堅持全部正常打，只是觀眾不能入場觀看比賽。」話至此，原以為世界羽聯對此次疫情有危機意識，不料「入場完全沒消毒跟量體溫」。

甘超宇繼續爆料：「英國疫情越來越嚴重，觀眾也蠻多的，完全沒有人戴上口罩，最基本的防疫措施根本可以幫他們打0分」並質疑：「如果在這裡發生意外BWF是否能夠承擔起責任？」

他接著表示：「現在對於我們的問題不只是打或不打，當然你們要正常舉辦比賽，我們需要分數沒有不去的理由，雖然空場比賽，不過各國選手都是不同時間從機場去到下一個疫區，在這途中接觸到的人還不夠多嗎？」明顯看得出世界羽聯因應方式不周。

甘超宇也點出到了各種疫區，球員可能得進行14天自主隔離，屆時無法訓練。另外，到了比賽國家，若突然宣布封城，選手去留也是問題。因此甘超宇對世界羽聯喊話：「不要那麼自私！請正視各個選手的健康！NBA賺的錢比你們還多也是要停賽，你想辦比賽，選手也都很想打比賽，但非常時期希望還是能做出對的事情。」