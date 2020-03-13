青年盃／林家瑩盼三度叩關奧運 先當全大運最老選手

過去20年來稱霸我國女子鉛球賽場的林家瑩，去年復出爭取個人生涯第三度的奧運參賽資格，在今天的青年盃女子鉛球決賽擲出16公尺14摘金後，她透露接下來將在暌違11年的全大運賽場上復出，為奧運繼續進行備戰。

今年37歲的林家瑩，在2008年就曾透過徵召方式出征北京奧運，2012年她則是靠著成績達標第二度站上奧運舞台，雖然上屆里約奧運她未能再一次征戰，不過今年她可望再靠著徵召前進東京奧運，這也讓她向學校告假專心備戰。

不過受到新冠肺炎疫情影響，林家瑩原定將參加的亞洲室內田徑賽取消，到奧運前她將只剩下國內賽事參賽機會，其中在2009年後就未再參加過全大運的她，更為了能參賽復學，讓她自嘲將成為年紀最大的參賽者，「想一想還要再參賽都覺得不好意思了，不過真的沒有比賽可以比了。」

雖然去年底發生左腳大拇指遭槓片砸傷骨裂的狀況，讓林家瑩無法全力做投擲動作，但今天青年盃仍舊以16公尺14的成績輕鬆摘金，而她也可望透過徵召的方式第三度站上奧運舞台，也可能是她最後一場國際賽，她說：「雖然很多人跟我講過這件事（徵召），但我其實沒有想很多，最後也不一定就是我去，現在只要把成績丟好，其他就交給天註定。」