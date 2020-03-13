快訊

楊牧辭世 ／向陽：楊牧是植根台灣的文學巨樹

新冠病毒是美軍帶到武漢？陸外交部正式表態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球╱義甲第2人確診新冠肺炎 西甲賽事喊停

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
義甲球隊桑普多利亞12日也宣布，前鋒加比亞迪尼（Manolo Gabbiadini）被感染新冠病毒。 路透社
義甲球隊桑普多利亞12日也宣布，前鋒加比亞迪尼（Manolo Gabbiadini）被感染新冠病毒。 路透社

新冠肺炎疫情蔓延，在足壇造成重大影響，西甲聯盟已經宣布未來兩輪西甲聯賽將延期進行；義甲球隊桑普多利亞12日也宣布，前鋒加比亞迪尼（Manolo Gabbiadini）被感染新冠病毒，他成為繼尤文圖斯的魯加尼（Daniele Rugani）之後，又一位確診的義甲球員。

西甲方面，由於皇家馬德里俱樂部已宣布全隊隔離，而且其他球隊也有球員可能感染新冠病毒，西甲聯盟決定將至少未來兩輪西甲比賽延期，並於受影響俱樂部的隔離期結束後，再根據形勢發展重新評估。

皇家馬德里俱樂部12日稍早時宣布，皇馬籃球隊一名球員確診新冠病毒，由於皇馬足球隊和籃球隊成員共用部分訓練設施，皇馬決定對足球和籃球的全體成員進行隔離，並暫時關閉訓練中心。

桑普多利亞則在聲明中表示，加比亞迪尼出現了輕度發燒的症狀，接受檢驗後確診，球隊立即啟動隔離程序。今年28歲，加比亞迪尼曾入選義大利國家隊，本季出場23次，攻入七球。

西甲 皇家馬德里

相關新聞

全英羽賽／防疫措施0分 台教練嗆世羽聯太自私

新冠肺炎肆虐全球，各大體育賽事相繼停賽，然而全英羽球賽卻正常舉辦，也不打算禁止觀眾入場，危機意識不夠，讓目前擔任李文珊教練的甘超宇相當不滿，在臉書發文揭發賽事漏洞，爆入場前根本沒消毒和量體溫，怒嗆「世

青年盃／「大齡選手」林家瑩 盼三度叩關奧運

過去20年來稱霸我國女子鉛球賽場的林家瑩，去年復出爭取個人生涯第三度的奧運參賽資格，在今天的青年盃女子鉛球決賽擲出16公...

青年盃／雨大到睜不開眼 陳傑、楊俊瀚安全完賽

新北市青年盃全國田徑錦標賽今天在板橋第一運動場進行最後一天賽事，早上的一場大雨也讓選手難以施展，包括男子400公尺跨欄陳...

足球╱義甲第2人確診新冠肺炎 西甲賽事喊停

新冠肺炎疫情蔓延，在足壇造成重大影響，西甲聯盟已經宣布未來兩輪西甲聯賽將延期進行；義甲球隊桑普多利亞12日也宣布，前鋒加比亞迪尼（Manolo Gabbiadini）被感染新冠病毒，他成為繼尤文圖斯的

停辦東奧？國際奧委會：若WHO要求取消就停辦

日本NHK報導，國際奧運委員會（IOC）會長巴赫12日接受德國電視台採訪時強調，他們希望今年東京奧運如期舉行，但如果世界...

LPGA／三賽事延期 包含五大賽之一全日空錦標賽

新冠肺炎疫情持續在全美擴散，LPGA宣布接下來要進行的三場賽事要延後進行，台灣高球好手徐薇淩一抵達加州就接到延賽的消息，...

青年盃／生涯首勝陳傑、余嘉軒 彭名揚的老三哲學

儘管兩年前在台灣國際田徑公開賽達到亞運參賽標準，但卻因為學長陳傑與余嘉軒跑出更佳的成績，而錯過披上中華隊戰袍的機會，但國...

HVL／豐原高商男排蓄勢待發 周末挑戰七連霸

108學年度高中排球甲級聯賽（HVL）決賽在台北和平籃球館登場，去年冠軍豐原高商男子排球隊蓄勢待發，這個周末要挑戰七連霸...

東奧組委會堅持如期舉辦 無視川普延後1年建議

武漢肺炎全球大流行，美國總統川普呼籲奧運延後一年舉行，2020年東京奧運組織委員會今天宣稱繼續進行籌備工作，要「安全無虞...

PGA／官方髮夾彎 取消球員錦標賽與未來三周賽事

受到新冠肺炎疫情持續在全美擴散，原訂後三輪不開放球迷進場的PGA球員錦標賽政策大轉彎，宣布取消後三輪賽事及未來三周的比賽...

PGA／保護自己與家人 潘政琮退出球員錦標賽

擔憂新冠肺炎疫情持續在全美蔓延，台灣高球好手潘政琮今天凌晨在臉書上發出聲明，表示為了保護自己與家人的健康必須提早作出行動...

全英羽賽／首局化解2局末點 戴資穎速晉8強

總獎金110萬美元的世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽次日賽程進行各組16強賽，台灣羽球「一姊」戴資穎今天凌晨...

熱門新聞

NBA／輕忽疫情動作挨轟 戈貝爾道歉了

NBA／第二位球員確診 爵士隊米契爾感染新冠肺炎

NBA／因疫停賽恐遭扣薪 詹姆斯、柯瑞成重災戶

NBA／恐被迫寫生涯句點 卡特盼以對籃球的愛留名

MLB／NBA米契爾確診 任職大都會的老爸隔離檢測

NBA／烏龍被確診新冠肺炎 爵士穆迪耶IG報平安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。