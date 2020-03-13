足球╱義甲第2人確診新冠肺炎 西甲賽事喊停

新冠肺炎疫情蔓延，在足壇造成重大影響，西甲聯盟已經宣布未來兩輪西甲聯賽將延期進行；義甲球隊桑普多利亞12日也宣布，前鋒加比亞迪尼（Manolo Gabbiadini）被感染新冠病毒，他成為繼尤文圖斯的魯加尼（Daniele Rugani）之後，又一位確診的義甲球員。

西甲方面，由於皇家馬德里俱樂部已宣布全隊隔離，而且其他球隊也有球員可能感染新冠病毒，西甲聯盟決定將至少未來兩輪西甲比賽延期，並於受影響俱樂部的隔離期結束後，再根據形勢發展重新評估。

皇家馬德里俱樂部12日稍早時宣布，皇馬籃球隊一名球員確診新冠病毒，由於皇馬足球隊和籃球隊成員共用部分訓練設施，皇馬決定對足球和籃球的全體成員進行隔離，並暫時關閉訓練中心。

桑普多利亞則在聲明中表示，加比亞迪尼出現了輕度發燒的症狀，接受檢驗後確診，球隊立即啟動隔離程序。今年28歲，加比亞迪尼曾入選義大利國家隊，本季出場23次，攻入七球。