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青年盃／雨大到睜不開眼 陳傑、楊俊瀚安全完賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
楊俊瀚（中）在雨中摘下男子200公尺金牌。圖／中華民國田徑協會提供
楊俊瀚（中）在雨中摘下男子200公尺金牌。圖／中華民國田徑協會提供

新北市青年盃全國田徑錦標賽今天在板橋第一運動場進行最後一天賽事，早上的一場大雨也讓選手難以施展，包括男子400公尺跨欄陳傑與男子200公尺楊俊瀚都在以安全為前提的情況下完賽，其中楊俊瀚仍是在決賽跑出21秒22的成績拿下金牌。

今天青年盃遭遇爆雨侵襲，不少賽事都在雨中進行，其中男子400公尺跨欄決賽，最終由奧運培訓隊的彭名揚、余嘉軒，分別以51秒57、51秒69包辦前兩名，而仍在為奧運資格努力的「跨欄王子」陳傑，則是在以安全為第一優先的情況下，以53秒75的第四名成績完賽。

陳傑賽後表示，由於上場比賽時雨勢正好變大，所有參賽選手幾乎都無法正常發揮，「雨勢大到想甩開都沒辦法，腳踏下去時還會吃到水，讓跨欄也變得相當吃力。」

不過目前仍在奧運排名安全範圍的陳傑也表示，在雨勢影響表現的情況下，只能以不受傷為前提完賽，「沒下雨的話，我認為大家的成績都會好很多，不過國際賽也可能會遇到這樣的狀況，剛好是一次機會來試著調整心態，面對比賽。」

至於距離東京奧運達標不遠的楊俊瀚，今天男子200公尺決賽同樣在大雨中進行，最終他跑出21秒22的成績摘金，接下來他與陳傑都將會參加五月底在台北田徑場舉行的台灣國際田徑公開賽，希望屆時能夠順利達標或是增取更多奧運積分。

男子400公尺跨欄好手陳傑以第四名成績完賽。圖／中華民國田徑協會提供
男子400公尺跨欄好手陳傑以第四名成績完賽。圖／中華民國田徑協會提供

楊俊瀚 田徑

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