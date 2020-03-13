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LPGA／三賽事延期 包含五大賽之一全日空錦標賽

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
LPGA宣布接下來要進行的三場賽事要延後進行，台灣高球好手徐薇淩一抵達加州就接到延賽的消息。 聯合報系資料照
LPGA宣布接下來要進行的三場賽事要延後進行，台灣高球好手徐薇淩一抵達加州就接到延賽的消息。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情持續在全美擴散，LPGA宣布接下來要進行的三場賽事要延後進行，台灣高球好手徐薇淩一抵達加州就接到延賽的消息，而這三場比賽其中包含五大賽之一、原訂在4月2至5日於加州舉行的全日空錦標賽。

LPGA上月初才宣布由於亞洲疫情持續擴大，取消了泰國、新加坡站賽事，沒想到疫情蔓延至美國，也讓LPGA不得不在今天宣布，包含原訂3月19至22日的Volvik Founders Cup、26日起的起亞菁英賽及年度第一場大賽全日空錦標賽都將順延，擇期再辦。

「這是艱難的局面，這我們度過這段不確定的時間時，感謝LPGA的各方給予的支持。」LPGA巡迴賽專員萬恩（Mike Whan）説，「我承諾將在2020年重新規劃這些重要的賽事，特別是我們第一場大滿貫全日空錦標賽。」

而台灣高球女將徐薇淩也成為此疫情的「受災戶」，她在粉絲團表示，自己在抵達加州的同時就接獲LPGA來信，告知將取消從下周起的三場賽事。

但徐薇淩也肯定LPGA為了防疫所做出的決定，「雖然不能上場，但這是明確的決定，也尊重這個決定，希望這次疫情能夠就此打住，讓生活回歸正常。」

LPGA 徐薇淩

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