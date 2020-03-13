青年盃／生涯首勝陳傑、余嘉軒 彭名揚的老三哲學

儘管兩年前在台灣國際田徑公開賽達到亞運參賽標準，但卻因為學長陳傑與余嘉軒跑出更佳的成績，而錯過披上中華隊戰袍的機會，但國體大男子400公尺跨欄好手彭名揚，仍在今天的青年盃男子400公尺跨欄決賽跑出51秒57摘金，生涯首度擊敗「大魔王」陳傑與余嘉軒，讓多年來忠於老三哲學的他，終於闖關成功。

父母親都是田徑全能選手的彭名揚，從小卻是個不愛運動的小孩，直到同學告訴他練田徑能夠「不用上課」後，他才以玩票心態投入田徑訓練，「我以前是那種被父母叫出去玩10分鐘就想回家休息的人，不過後來因為覺得練田徑可以去外縣市比賽、不用上課，才一頭栽進這個世界。」

不過國中時他一度半路出家改練自行車並摔的滿身傷，讓挑食的他一度向父母表示想改學「煮菜」，但在雙親的極力勸說下才又回到田徑賽場上，「那時候就覺得我不喜歡吃你煮的，那我就自己煮。不過爸媽認為我都已經在運動這一塊投入那麼多，輕易放棄真的很可惜，所以我才又回去練田徑。」

儘管高中時專攻200公尺與400公尺都未跑出佳績，但升上大學並轉練400公尺跨欄後，彭名揚逐漸在田徑場上發光發熱，並成為國內男子400公尺跨欄一哥陳傑與余嘉軒後的第三把交椅，而兩年前在台灣國際田徑公開賽中一舉達到亞運參賽標準，更讓彭名揚就此進入國家培訓隊，獲得在兩位學長身邊學習的機會。

在今天生涯首度擊敗陳傑與余嘉軒後，彭名揚也談到了兩人在自己心中的地位，「以前就只是覺得學長好快、好強，就像兩道很難跨越的關卡，但實際跟著學長練以後才知道他們的成績是因為比別人更努力，更懂得保護自己的身體。」

在國訓中心的這段時間，彭名揚也堅持著自己的「老三哲學」，在兩位學長身邊不斷學習、吸收，「當時就覺得跟著他們練，我最差也就是第三名，如果哪天我真的贏過他們，那也代表我真的成長了。」

去年拿坡里世大運是彭名揚生涯首度代表國家隊出國比賽， 不過目前也是男子400公尺接力隊一員的他，也期待能夠前進東京奧運，「能夠以接力隊一員的身份前進奧運肯定很棒，但當然更希望能以個人項目來參加，這部分就還需要再努力。」