快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年盃／生涯首勝陳傑、余嘉軒 彭名揚的老三哲學

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
彭名揚（中）生涯首度擊敗學長陳傑（右）與余嘉軒（左）。圖／中華民國田徑協會提供
彭名揚（中）生涯首度擊敗學長陳傑（右）與余嘉軒（左）。圖／中華民國田徑協會提供

儘管兩年前在台灣國際田徑公開賽達到亞運參賽標準，但卻因為學長陳傑與余嘉軒跑出更佳的成績，而錯過披上中華隊戰袍的機會，但國體大男子400公尺跨欄好手彭名揚，仍在今天的青年盃男子400公尺跨欄決賽跑出51秒57摘金，生涯首度擊敗「大魔王」陳傑與余嘉軒，讓多年來忠於老三哲學的他，終於闖關成功。

父母親都是田徑全能選手的彭名揚，從小卻是個不愛運動的小孩，直到同學告訴他練田徑能夠「不用上課」後，他才以玩票心態投入田徑訓練，「我以前是那種被父母叫出去玩10分鐘就想回家休息的人，不過後來因為覺得練田徑可以去外縣市比賽、不用上課，才一頭栽進這個世界。」

不過國中時他一度半路出家改練自行車並摔的滿身傷，讓挑食的他一度向父母表示想改學「煮菜」，但在雙親的極力勸說下才又回到田徑賽場上，「那時候就覺得我不喜歡吃你煮的，那我就自己煮。不過爸媽認為我都已經在運動這一塊投入那麼多，輕易放棄真的很可惜，所以我才又回去練田徑。」

儘管高中時專攻200公尺與400公尺都未跑出佳績，但升上大學並轉練400公尺跨欄後，彭名揚逐漸在田徑場上發光發熱，並成為國內男子400公尺跨欄一哥陳傑與余嘉軒後的第三把交椅，而兩年前在台灣國際田徑公開賽中一舉達到亞運參賽標準，更讓彭名揚就此進入國家培訓隊，獲得在兩位學長身邊學習的機會。

在今天生涯首度擊敗陳傑與余嘉軒後，彭名揚也談到了兩人在自己心中的地位，「以前就只是覺得學長好快、好強，就像兩道很難跨越的關卡，但實際跟著學長練以後才知道他們的成績是因為比別人更努力，更懂得保護自己的身體。」

在國訓中心的這段時間，彭名揚也堅持著自己的「老三哲學」，在兩位學長身邊不斷學習、吸收，「當時就覺得跟著他們練，我最差也就是第三名，如果哪天我真的贏過他們，那也代表我真的成長了。」

去年拿坡里世大運是彭名揚生涯首度代表國家隊出國比賽， 不過目前也是男子400公尺接力隊一員的他，也期待能夠前進東京奧運，「能夠以接力隊一員的身份前進奧運肯定很棒，但當然更希望能以個人項目來參加，這部分就還需要再努力。」

田徑 亞運 中華隊

延伸閱讀

青年盃田徑賽／楊俊瀚拚國內賽 叩關東奧

青年盃／第二度挑戰教練紀錄失敗 傅兆玄嘆：很難破

青年盃／楊俊瀚20秒77輕鬆晉級 達不達標看臨場發揮

青年盃／與其擔心不如專心 陳傑棄澳洲參賽專注成績

相關新聞

全英羽賽／首局化解2局末點 戴資穎速晉8強

總獎金110萬美元的世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽次日賽程進行各組16強賽，台灣羽球「一姊」戴資穎今天凌晨...

青年盃／生涯首勝陳傑、余嘉軒 彭名揚的老三哲學

儘管兩年前在台灣國際田徑公開賽達到亞運參賽標準，但卻因為學長陳傑與余嘉軒跑出更佳的成績，而錯過披上中華隊戰袍的機會，但國...

LPGA／三賽事延期 包含五大賽之一全日空錦標賽

新冠肺炎疫情持續在全美擴散，LPGA宣布接下來要進行的三場賽事要延後進行，台灣高球好手徐薇淩一抵達加州就接到延賽的消息，...

PGA／官方髮夾彎 取消球員錦標賽與未來三周賽事

受到新冠肺炎疫情持續在全美擴散，原訂後三輪不開放球迷進場的PGA球員錦標賽政策大轉彎，宣布取消後三輪賽事及未來三周的比賽...

PGA／保護自己與家人 潘政琮退出球員錦標賽

擔憂新冠肺炎疫情持續在全美蔓延，台灣高球好手潘政琮今天凌晨在臉書上發出聲明，表示為了保護自己與家人的健康必須提早作出行動...

HVL／東山4連霸差2步 隊長孫嬿筑盼為妹妹圓奪冠夢

妹妹所屬的雙十國中沒能打進國中排球聯賽冠軍戰，擔任東山高中隊長的姊姊孫嬿筑希望幫妹妹「圓夢」，昨天挑戰四連霸的東山先以直落三擊敗南湖高中、收下四強門票，離連四年登頂再進一步。

HVL／豐原高商男排蓄勢待發 周末挑戰七連霸

108學年度高中排球甲級聯賽（HVL）決賽在台北和平籃球館登場，去年冠軍豐原高商男子排球隊蓄勢待發，這個周末要挑戰七連霸...

東奧組委會堅持如期舉辦 無視川普延後1年建議

武漢肺炎全球大流行，美國總統川普呼籲奧運延後一年舉行，2020年東京奧運組織委員會今天宣稱繼續進行籌備工作，要「安全無虞...

關門點燃東京奧運聖火 創無民眾觀禮首例

2020年東京奧運聖火點燃儀式今天在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行，受到武漢肺炎疫情影響，禁止民眾入場觀禮，創下奧運...

疫情升溫 F1、英超相繼喊卡

在新冠肺炎疫情升溫之際，醫療專家警告避免群眾聚集，使今年度全球各大體壇盛事相繼取消、延後或是進行閉門比賽。

青年盃田徑賽／楊俊瀚拚國內賽 叩關東奧

仍在為東京奧運參賽資格努力的我國田徑好手陳傑與楊俊瀚，昨天接連在新北市青年盃全國田徑錦標賽登場，並分別晉級男子四百公尺跨欄與二百公尺決賽，不過對於新冠肺炎疫情打亂奧運積分賽參賽計畫，兩人皆強調會在包括五月底舉行的台灣國際田徑公開賽中力拚佳績，以最穩定的方式來向奧運叩關。

全英羽賽／ 一哥、王子四強戰強碰

身為全英公開賽男單唯二的台將，首度列頭號種子的我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維昨天雙雙拿下八強門票，下戰將上演「寶島內戰」，等於為台將預約一席四強名額。

熱門新聞

NBA／暫停賽事活動 詹姆斯：真該取消2020年

NBA／三度參與封館 卡特自嘲還好最後一次出手有進

NBA／第二位球員確診 爵士隊米契爾感染新冠肺炎

NBA／輕忽疫情動作挨轟 戈貝爾道歉了

NBA／戈貝爾摸麥克風事件 爵士發聲明稱染病風險低

NBA／調侃格林是球星旁邊綠葉 巴克利：自以為是明星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。