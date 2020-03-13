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PGA／官方髮夾彎 取消球員錦標賽與未來三周賽事
受到新冠肺炎疫情持續在全美擴散，原訂後三輪不開放球迷進場的PGA政策大轉彎，宣布取消球員錦標賽後三輪賽事及未來三周的比賽，PGA將在美東時間周五上午8時回答相關問題。
台灣高球好手潘政琮在今天凌晨才透過臉書粉絲團宣布退賽消息，主因就是受到新冠肺炎疫情在美國有持續擴大的跡象，為了保護家人及自身健康安全選擇退賽。
而球員錦標賽在一開始並未限制觀眾入場，但在首輪打完後決定後三輪將採取閉門方式進行，但沒多久就宣布賽事取消，接下來三周的比賽也不會進行，直到4月2至5日的德州公開賽。
PGA在官網上發表聲明，「我們很遺憾的宣布，取消本周的球員錦標賽，同時也決定取消未來幾周所有的美巡賽事及活動，直到德州公開賽。」
聲明中指出，「我們從一開始就承諾對決策過程負責、考慮周到並公開透明，為了能讓本周賽事繼續進行，我們竭盡所能為球員創造一個安全環境，也努力為球迷提供在當前環境下所需的緩和空間，但隨著此刻情勢快速變化，對球員及球迷來說，現在正確的作法就是暫停比賽。」
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