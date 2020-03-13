全英羽賽／首局化解2局末點 戴資穎退東宗晉8強

總獎金110萬美元的世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽次日賽程進行各組16強賽，台灣羽球「一姊」戴資穎今天凌晨面對20歲印尼小將東宗，只用了31分鐘，以22：20、21：16勝出，晉級女單八強，續朝賽史第三冠目標邁進。

世界排名第二的戴資穎，碰上世界排名第23的東宗，雙姝生涯五度對戰都是由小戴取勝，但近兩次在南韓、福州公開賽交手卻都贏得驚險。

今天兩人進行生涯第六度交手，首局戰況較為膠著，戴資穎在5：8落後時連拿6分逆轉，卻在17：12領先時出現亂流，先被追成18平，東宗又連拿2分取得局點機會，但小戴再度展現「強心臟」，成功化解2個局點，逆轉拿下首局。

挾著這股氣勢，次局戴資穎又克服開局1：3的落後，打出一波8：1的攻勢反超，並一路保持領先優勢，最終就以直落二勝出，收下八強門票也將連勝場次推進到六場。

今天各組八強賽將在台灣時間下午六時開打，戴資穎壓軸登場，預計14日清晨五點出賽，將碰上世界排名第17的泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），雙姝過去兩度交手都由小戴勝出，但前一次交手已是2017年的香港公開賽。

除了戴資穎挺進女單八強外，男單部分則有周天成與王子維順利晉級，兩人將在八強賽上演「台灣內戰」，雙打僅存的「麟洋配」王齊麟／李洋則要在男雙八強賽碰上大陸組合，爭奪四強門票。