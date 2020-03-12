網球／ATP宣布暫停6周比賽 盧彥勳緊急從美返台

受到新冠炎影響，ATP(世界男子職業網球協會)於今天宣布，暫停6周賽事，牽連至少6場比賽，其中包括邁阿密名人賽，以及做為紅土賽季重要比賽蒙地卡羅名人賽，兩場僅次於大滿貫賽等級的賽事，最終是否會影響法網進行仍有待觀察，而得知消息的盧彥勳，原本備戰紅土賽季，但因比賽取消，在臉書上表達將緊急從美國返台。

至於WTA(世界女子業網球協會)目前尚未跟進，不過，先前已取消在美國的印地安泉的比賽，因此接下來仍很有可能取消比賽。