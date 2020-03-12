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全英羽賽／王子維首闖8強 下戰碰周天成演內戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
王子維直落二闖進8強。 資料照(新華社)
王子維直落二闖進8強。 資料照(新華社)

過往在全英公開賽最佳成績就是第二輪，「羽球王子」王子維今年寫下突破，他今天以兩個21：16拍下日本對手西本拳太，不但收下4度對戰首勝，也拿到8強門票，下戰將和名列頭號種子的「一哥」周天成上演寶島內戰。

小天和王子維是全英公開賽男單唯二台將代表，兩人今天第二輪都碰日本選手，在主球場率先出賽的小天上演逆轉勝，19：21、26：24、21：13力克常山幹太，分到籤表上半部的王子維也接棒搶勝。

目前世界排名12的王子維，第4度碰世界排名16的西本拳太找到突破點，首局0：2落後下連拿4分超前後就一路領先，15：10優勢雖曾被對手連拿5分追平，但王子維接續只讓西本拳太再拿1分，以21：16先下一城。

第二局西本拳太先握優勢，但王子維緊咬分數，兩次小球也翻過網，進入技術暫停已取得11：10微幅領先；恢復比賽王子維進攻加速，一波5：1攻勢拉開差距，西本拳太雖也連下4分追到16：17，但王子維又連趕4分，最終在50分鐘大戰中迎接生涯首度的全英賽8強門票。

王子維下戰對手就是世界排名第2的小天，兩人過往6度國際賽碰頭，勝家都是小天。

中華羽將共有8組選手晉級全英賽第二輪，男單兩人都闖關，今天率先出賽的雙打組合李哲輝／許雅晴沒能再突破，15：21、7：21不敵列第3種子的泰國組合德查波（Dechapol Puavaranukroh）／沙西莉（Sapsiree Taerattanachai），止步16強。

王子維 羽球 周天成

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