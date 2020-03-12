羽球／印度公開賽如期舉行 不排除關門打

新冠肺炎疫情衝擊全球，許多體育賽事也受影響，印度羽球協會先前就和國際羽球總會申請將本月底登場的印度公開賽延期，但國際羽總（BWF）昨天正式發布公告，3月24到29日在新德里舉行的印度公開賽將如期舉行。

國際羽總表示，屆時將加強疫情預防措施，確保參賽球員、隊職員和相關與會人員的福利和健康，比賽也不排除在沒有觀眾的情況下「關門」舉行。

印度公開賽屬BWF超級500系列賽，同時是2020年東京奧運積分賽之一；東奧積分4月底截止，本周正在伯明罕舉行的全英公開賽是積分截止前最後一場BWF超級1000系列賽。

國際羽總強調，會持續監控新冠肺炎的相關情形，而目前暫沒調整BWF巡迴賽的計畫。

印度公開賽總獎金40萬美元，賽事緊接在全英公開賽及BWF超級300系列的瑞士公開賽後舉行；我國「一哥」周天成和「一姊」戴資穎都沒參賽，排上種子的是男單「羽球王子」王子維和男雙列第4種子的「麟洋配」王齊麟／李洋。

瑞士公開賽17到22日在巴塞爾進行，這場賽事已經確定會「關門」舉行，現場不會開放球迷進場。