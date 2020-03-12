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HVL／丟士大戰退內工 華僑四強挑戰王者豐商

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
華僑呂庭碩躍起攻擊。記者林伯東／攝影
華僑呂庭碩躍起攻擊。記者林伯東／攝影

隊史曾10度在HVL男甲級封王的華僑高中，今天在108學年決賽首戰展現抗壓力，第二局克服最多6分落後逆轉內湖高工，第三局再收下「丟士」大戰勝利，最終以25：16、25：22、33：31力克內工，拿到4強門票，下戰將挑戰「王者」豐原高商。

華僑94學年到96學年曾完成HVL男甲級首度的3連霸，但100學年打下隊史第10冠後就再沒嘗過封王滋味，今天在曾祥銘22分領軍下直落三拿到4強門票，教頭陳宣瑞坦言只花3局就奪勝有點超乎預期，「內工本季3度擊敗豐商，我們則是兩度擊敗內工，三隊互咬，實力是伯仲之間，本來是想會打到4局。」

華僑第二局曾以6分落後，第三局也被逼出多次局末點，但內工都沒把握機會，第三局還有2個局末點是發球掛網錯失，周六只能和稍早落敗的曾文農工爭第5名。

陳宣瑞提到，第二局自家球員太在意幾個失誤，分數才被拉開，但提醒後有抓回節奏，找回原本的快速球風，才挺住內工攻勢。

華僑周六4強戰對手是挑戰7連霸的豐商，陳宣瑞笑說：「就打啦！孩子們也很期待和豐商對決。」他指出，豐商有連霸壓力，球隊今天又擊敗本季專打豐商的內工，信心有一定提升，期待終結豐商近6年霸業。

華僑闖入4強，球員開心慶祝。記者林伯東／攝影
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