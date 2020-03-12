全英羽賽／瓦解一賽末點 周天成逆轉闖8強

總獎金110萬美元的全英公開賽台灣時間今晚7點展開第二輪賽程，列男單頭號種子的我國「一哥」周天成在轉播場率先登場，他和日本對手常山幹太大戰3局，在瓦解一個賽末點下演出逆轉勝，以19：21、26：24、21：13晉級8強。

全英公開賽屬BWF超級1000大賽，是4月底東奧積分截止前最後一場千分大賽，中華羽將共有11組選手參賽，首輪連同小天、「羽球王子」王子維和「一姊」戴資穎在內，共8組台將闖關，今天要接連上陣搶8強門票。

世界排名第2的小天因日本「世界球王」桃田賢斗車禍受傷缺席，首度在全英公開賽排頭號種子；他和世界排名11的常山幹太交手過5次，最近一次就是上月亞洲團體錦標賽，由常山幹太直落二迎接對戰首勝。

第6度對決，小天下場先拿2分，常山幹太雖一度取得5：4超前，小天馬上連拿4分要回優勢，但他最多12：8領先沒把握，常山幹太16：16追平後，兩人又3度戰平，不過常山幹太前場先搶下第20分，第一個局末點又打出幸運翻網小球，以21：19先下一城。

小天第二局初一度請大會醫療團隊進場處理右膝和小腿傷口，重回賽場後兩人比數膠著，進入技術暫停前4度平手，恢復比賽後戰局仍膠著、領先都不超過1分；小天15：14領先時再度申請包紮傷口，再回球場雖先取得20：19局末點，但第一個機會判斷失誤，第2次機會常山幹太回球又翻網過。

連瓦解兩次危機，常山幹太接續在37拍來回中逼出小天回球掛網，不過他第一個賽末點球沒爬過網，但也讓小天仰躺在地；小天之後兩個機會又沒把握，直到第5個局末點才終於收下第二局，在19度平手後以26：24扳平戰局。

決勝局小天在3：4落後下連拿5分超前，領先優勢就一路維持，最終以21：13收下超過80分鐘激戰勝利，握拳吶喊迎接8強門票。

小天是唯二在主球場登場的台將，男雙「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯稍晚也將在同個球場碰馬來西亞對手；首輪3局打破大陸蔡炎炎的小戴，第二輪要碰世界排名23的印尼東宗，尋求對戰6連勝。