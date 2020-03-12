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足球／陳柏良轉戰長春亞泰 助新東家升級
告別了效力5個球季的中甲浙江綠城隊，中華男足「台灣隊長」陳柏良今天宣布轉會中甲勁旅長春亞泰足球俱樂部，期待在即將到來的新賽季為球隊貢獻一己之力，力拚升上中超聯賽。
長春亞泰足球俱樂部位於東北吉林省，目前所屬中甲聯賽，日前陳柏良已赴土耳其安塔利亞，加入長春亞泰第二階段的海外訓練，隨隊受訓一周，並在昨天拿到體檢合格證。
31歲的陳柏良是中華男足史上最年輕隊長，也是首位出身台灣成功挑戰中超賽事的球員，曾先後效力於深圳紅鑽、上海申花、浙江綠城；他上季擔任浙江綠城隊長，代表球隊出場26次、踢進1球。
長春亞泰是2007年中超聯賽冠軍隊伍，2019 年降級中甲聯賽後，戰績始終維持前段班，全力衝擊回歸中超，俱樂部希望陳柏良的加入能夠與隊友一起在新賽季幫助球隊，取得更好的成績重返榮耀。
陳柏良也希望，自己能將自身經驗以及技術帶進這支傳統強隊，再一次踏上中超舞台。
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