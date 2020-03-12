青年盃／第二度挑戰教練紀錄失敗 傅兆玄嘆：很難破

桃園高中跳高好手傅兆玄，今天在新北市青年盃全國田徑錦標賽高男跳高決賽，與大甲高中顏聖學一路拉鋸到2公尺15才分出勝負，在確定摘金後，傅兆玄也向教練陳鴻傑所保持的歷年第四傑2公尺20成績挑戰，不過再一次以失敗收場，讓他直言「真的很難破」。

身高195公分的傅兆玄，從國中時期就因為高人一等的身材在跳高場上格外引人矚目，而他的成績也不斷進步，在去年11月於花蓮舉行的全國中等學校田徑錦標賽中他就跳出2公尺19的佳績達到世青賽參賽標準，並晉升我國史上第五傑，排在前一名的正是他的教練陳鴻傑。

在今天的青年盃高男跳高決賽中，傅兆玄卻贏得驚險，他在2公尺11第三次試跳才通過，反倒落後給身高僅有181公分，並在第二次試跳就通過的大甲高中顏聖學，而顏聖學這一跳也創下自己生涯最佳紀錄。

不過當高度提升到2公尺15後，顏聖學三跳失敗收場，傅兆玄則在第二次試跳就通過，在金牌確定入袋後，傅兆玄直接向陳鴻傑生涯最佳的2公尺20挑戰，只可惜最終未能成功。

對於第二度向2公尺20挑戰依舊失敗，傅兆玄賽後也大讚教練陳鴻傑的紀錄真的很厲害、難打破，「今天前面跳得不太好，不過在中間被學長（顏聖學）超越後有點被嚇到，後面反而就開了，還是喜歡這種有競爭的感覺。」

傅兆玄在今天高男組摘金後，明天的公開組也有報名參賽，但是否會如期出賽並與全國紀錄保持人，同時也是被他視為學習對象的向俊賢再一次同場競技，他則直言還要與教練討論，「感覺自己心態還要再調整一下。」