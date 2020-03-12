高球／老虎就是威！ 伍茲率先進入名人堂

沒有意外，美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）成為2021年高球名人堂新成員，且是最早入選的球員，為傳奇生涯再添一筆。

世界高爾夫球名人堂今年下修球員年齡，從原本的50歲改為45歲，今年年底將滿45歲的伍茲受惠，月初他就和另外9人進入10人決選名單，高球名人堂今天正式宣布，伍茲正式成為名人堂成員。

伍茲表示，能進入名人堂的心情是榮幸有抱持謙遜態度，「過去這幾年對我來說是不可置信的旅程，我從家人、朋友和球迷得到全面的支持，而這項成就是永不放棄的認可。」

伍茲1996年轉入職業，生涯握有15座大賽金盃，累積82座PGA冠軍已和國已故傳奇史尼德（Sam Snead）同列史上最多，只差一冠就能獨居史上第一位，成為名人堂一員並不意外。

和伍茲一同進入10人決選名單的男選手還有美國已故好手法雷爾（Johnny Farrell）、愛爾蘭哈靈頓（Padraig Harrington）和美國韋斯克夫（Tom Weiskopf），4名入選女將都是美國選手，分別是貝寧（Susie Maxwell Berning）、漢森（Beverly Hanson）、帕爾摩（Sandra Palmer）和佩珀（Dottie Pepper），另有對高球有卓越貢獻的入選者芬欽姆（Tim Finchem）和柯林斯（Marion Hollins）；這份名單將由由20位名人堂遴選委員會決定，票選達到百分之75的球員就是名人堂新成員。