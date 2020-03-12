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青年盃／楊俊瀚20秒77輕鬆晉級 達不達標看臨場發揮

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
楊俊瀚（中）在青年盃男子200公尺預賽跑出20秒77的成績。圖／中華田徑協會提供
楊俊瀚（中）在青年盃男子200公尺預賽跑出20秒77的成績。圖／中華田徑協會提供

還在爭取東京奧運參賽資格的我國短跑好手楊俊瀚，今天在新北市青年盃全國田徑錦標賽男子200公尺預賽，跑出所有選手最佳的20秒77輕鬆晉級，對於與東京奧運參賽標準20秒24相去不遠，楊俊瀚直言將希望每一場賽事都能跑出接近個人最佳成績（20秒23）的表現，這樣達不達標就看當天臨場發揮。

身為男子200公尺全國紀錄保持人的楊俊瀚，是我國目前最接近奧運成績達標的選手之一，儘管去年下半年始終與達標擦身而過，不過在今天的青年盃預賽，他就衝出破大會紀錄的20秒77佳績，順利晉級到明天的決賽。

楊俊瀚指出，今天的成績算是在他預期的水準之內，也期待明天決賽能有更好的表現，「今年對比賽的掌握度感覺比去年更好，尤其是很久沒有那麼想在國內的比賽中好好把握機會，希望能把每一場的秒數都接近生涯最佳，這樣達不達標就看當天發揮了。」

楊俊瀚目前男子100公尺世界排名第80、男子200公尺排名第74，雖然要靠著排名前進奧運的機率仍不小，但在目前國際賽事受到新冠肺炎疫情影響，仍無法確定是否能參賽的情況下，楊俊瀚也直言要把握每一次出賽機會，尤其是這次的青年盃與五月的台灣田徑公開賽，「100公尺排名大概要到55、56名，200公尺也差不多是56、57名，所以用積分進去仍是有可能，尤其是200公尺只要有好的賽事和好的成績加持，就很有機會。」

楊俊瀚 田徑

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