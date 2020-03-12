網球／新冠肺炎衝擊 聯邦盃決賽延賽

新冠肺炎疫情持續影響全球，ITF最新宣布，原訂下月在匈牙利首都布達佩斯舉行的聯邦盃因疫情延期。

聯邦盃決賽原訂4月14日到19日登場，共有12隊與會，但ITF因新冠肺炎疫情考量，加上匈牙利政府防疫規定，確定將比賽延期。

匈牙利政府最新的防疫政令，禁止超過100人的室內集會，室外活動也不能超過500人，何時解禁還要視疫情狀況；世界衛生組織也宣布，新冠肺炎屬全球大流行。

ITF主席哈格蒂（David Haggerty）表示，非常遺憾做出聯邦盃延賽的決定，「但我們不能讓球員、裁判、大會觀眾人員和觀眾承擔風險。」他也提到，新冠肺炎的嚴重性不可輕忽，目前情勢已經超越體育範疇，未來決賽舉辦的日期也要視疫情狀況再做決定。