快訊

我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

足球／球星魯加尼確診 稱狀況良好要球迷放心

中央社 / 米蘭12日綜合外電報導
衛冕軍祖文特斯後衛魯加尼(右)，採檢新冠肺炎病毒呈陽性、成為義甲染疫首例後，在IG上報平安。 美聯社
衛冕軍祖文特斯後衛魯加尼(右)，採檢新冠肺炎病毒呈陽性、成為義甲染疫首例後，在IG上報平安。 美聯社

義大利甲級足球聯賽（Serie A）衛冕軍祖文特斯（Juventus）後衛魯加尼（Daniele Rugani）採檢新冠肺炎病毒呈陽性、成為義甲染疫首例後，他今天告訴球迷「別擔心，我很好」。

法新社報導，義甲足球勁旅祖文特斯指出，25歲的魯加尼「目前沒有症狀」，但球隊「現正啟動法律規定的所有隔離程序，包括與他接觸過的人在內」。

魯加尼稍後在社群平台Instagram上寫道：「我想要對所有關心我的人再度保證，我現在很好。」

「在此時刻，無論如何，我覺得更有責任要感謝所有正在醫院致力處理這次危機的醫護人員。」

「我懇請大家尊重規定，因為這種病毒感染毫無差別！讓我們為了自己這麼做，為了我們所愛和周遭的人這麼做。」

魯加尼是義大利首位感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的一流足球明星。新冠肺炎已在義大利奪走827條人命，成為疫情嚴重程度僅次於中國的國家，目前確診病例達12000例，包括義大利職業丙級聯賽（Serie C）數名球員。

義甲

延伸閱讀

大湖鄉親手作愛心口罩 千片送警消、弱勢

美系外資下修iPhone出貨 調降大立光目標價

影／1個月內大爆發 義大利為何淪「黑色疫區」

影／新冠肺炎入侵美國 誰是白宮「豬隊友」

相關新聞

影／東奧辦不辦？自民黨大老：應為取消或延期做好計畫

新冠肺炎疫情影響下，東京奧運是否照常舉行，在日本主辦方逐漸統一論調之時，再度有人發出不同意見。執政的自民黨黨內大老石破茂...

青年盃／與其擔心不如專心 陳傑棄澳洲參賽專注成績

「跨欄王子」陳傑今天在新北市青年盃全國田徑錦標賽，進行了個人本季首次的400公尺跨欄賽事，最終他小試身手以52秒27的成...

足球／球星魯加尼確診 稱狀況良好要球迷放心

義大利甲級足球聯賽（Serie A）衛冕軍祖文特斯（Juventus）後衛魯加尼（Daniele Rugani）採檢武漢...

網球／新冠肺炎衝擊 聯邦盃決賽延賽

新冠肺炎疫情持續影響全球，ITF最新宣布，原訂下月在匈牙利首都布達佩斯舉行的聯邦盃因疫情延期。

F1／澳洲大獎賽將登場 哈斯車隊又2人隔離採檢

美國的哈斯F1車隊領隊今天說，哈斯F1車隊又有兩名工作人員隔離，接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎...

全英羽賽／歐洲防疫觀念差 戴資穎稱戴口罩被謾罵

無懼新冠肺炎疫情，總獎金一一○萬美元（約台幣三三三六萬元）的世界羽聯超級一○○○系列全英公開賽，昨日在伯明罕國家體育館如期「開門打」，台灣好手王子維、周天成開出紅盤，挺進男單十六強。

東奧若要延期 組委會成員：須在5月前決定

東京奧運組織委員會的執委會成員高橋治之（Haruyuki Takahashi）昨晚向日本TBS電視台表示，關於將夏季奧運...

足球／C羅隊友新冠肺炎確診 全隊啟動隔離程序

義甲衛冕軍祖文特斯（Juventus）今天表示，後衛魯加尼（Daniele Rugani）經2019冠狀病毒疾病（COV...

全英羽賽／逆轉蔡炎炎 戴資穎16強碰印尼東宗

總獎金110萬美元的世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽在伯明罕點燃戰火，台灣羽球「一姊」戴資穎今早在女單首輪碰...

311大地震災後重建 東奧聖火將從福島起跑

日本311大地震和福島核災滿9週年，預定7月登場的東京奧運被稱為復興奧運，就是要讓世人看到311災後重建的進展與希望。奧...

拳擊／林郁婷強勢奪金 中華女將狂掃1金1銀2銅

2020年東京奧運拳擊亞大區資格賽，我國女將林郁婷，凌晨57公斤級金牌戰以絕對優勢5：0擊敗日本入江聖奈（Sena Ir...

青年盃／高二張秝羚 女子100公尺衝進史上第17

繼去年全中運橫掃四面金牌，全運會跨級挑戰拿下一金一銀後，員林農工高二短跑好手張秝羚，昨天在青年盃全國田徑賽高女一百公尺決賽，跑出個人最佳的十一秒七九佳績摘金，擠進我國史上第十七傑。

熱門新聞

NBA／爵士戈貝爾傳新冠肺炎確診 聯盟無限期停賽

NBA／聯盟宣布立即停賽 雷霆全隊將隔離檢測

NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

NBA／戴維斯錯失最後一擊 詹姆斯：很好的絕殺機會

NBA／聞聯盟因疫情停賽 林書豪：我很害怕

NBA／聯盟即刻停賽 初估例行賽門票損失151億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。