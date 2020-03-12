足球／球星魯加尼確診 稱狀況良好要球迷放心
義大利甲級足球聯賽（Serie A）衛冕軍祖文特斯（Juventus）後衛魯加尼（Daniele Rugani）採檢新冠肺炎病毒呈陽性、成為義甲染疫首例後，他今天告訴球迷「別擔心，我很好」。
法新社報導，義甲足球勁旅祖文特斯指出，25歲的魯加尼「目前沒有症狀」，但球隊「現正啟動法律規定的所有隔離程序，包括與他接觸過的人在內」。
魯加尼稍後在社群平台Instagram上寫道：「我想要對所有關心我的人再度保證，我現在很好。」
「在此時刻，無論如何，我覺得更有責任要感謝所有正在醫院致力處理這次危機的醫護人員。」
「我懇請大家尊重規定，因為這種病毒感染毫無差別！讓我們為了自己這麼做，為了我們所愛和周遭的人這麼做。」
魯加尼是義大利首位感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的一流足球明星。新冠肺炎已在義大利奪走827條人命，成為疫情嚴重程度僅次於中國的國家，目前確診病例達12000例，包括義大利職業丙級聯賽（Serie C）數名球員。
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