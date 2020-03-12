青年盃／與其擔心不如專心 陳傑棄澳洲參賽專注成績

「跨欄王子」陳傑今天在新北市青年盃全國田徑錦標賽，進行了個人本季首次的400公尺跨欄賽事，最終他小試身手以52秒27的成績晉級明天的決賽，對於目前仍在為東京奧運參賽資格做努力，陳傑也強調接下來將會專注在國內賽事與成績維持上，希望能夠第三度向奧運叩關。

距離男子400公尺跨欄奧運達標僅有0.02秒差距的陳傑，今年首戰在高雄港都盃選擇不參加欄架賽事，而是轉戰100公尺、200公尺調整狀態，直到今天的青年盃才參與了首場400公尺跨欄賽事，在以尋找比賽感覺為目標的情況下，以52秒27的成績輕鬆晉級決賽。

陳傑指出，這次參賽主要目的就是尋找比賽感覺，並以不受傷為前提，「第一趟主要就是適應，因為一些訓練做得到的動作，在比賽張力一來時就可能會有變化，所以今天主要目標就是把身體狀況找回來。」

雖然還未達到奧運參賽標準成績，不過陳傑目前世界排名第21名，在前40名都有機會取得參賽資格的情況下，仍在安全範圍內，但他原定本月將前往澳洲參賽的計畫，也因為新冠肺炎疫情臨時喊卡，「畢竟還是會擔心，但既然積分還在範圍內，當然也不該因小失大。」

陳傑強調，在國外參賽計畫目前仍無法確定的情況下，將會專注在國內賽事和維持個人成績為主要目標，「四月份目前還在找比賽，五月的日本賽事則是還沒有進一步消息，不過與其出國要擔心疫情，導致比賽因為太多事情分心，不如把確定要比的賽事專心比好，而且現在學弟都很強，也是我繼續努力的動力。」