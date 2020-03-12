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足球／C羅隊友新冠肺炎確診 全隊啟動隔離程序

中央社 / 米蘭11日綜合外電報導
C羅祖文斯特隊友魯加尼染新冠肺炎。 美聯社
C羅祖文斯特隊友魯加尼染新冠肺炎。 美聯社

義甲衛冕軍祖文特斯（Juventus）今天表示，後衛魯加尼（Daniele Rugani）經2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢呈陽性反應，但目前並無症狀。

路透社報導，祖文特斯隊在聲明中說：「球隊正啟動所有法定隔離程序，包括曾與他接觸過的人。」

祖文特斯預計3月17日要與法甲的里昂踢歐洲冠軍聯賽（Champions League）16強賽第2回合。

根據法新社消息，25歲的魯加尼是義大利足球甲級聯賽中第一名確診感染這種新型冠狀病毒的球員，也是第一名確診的頂級聯賽球員；義國國內先前有幾名丙級聯賽的球員確診。

祖文特斯球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）正在葡萄牙陪伴中風的母親。球隊今天稍早表示，C羅沒參與訓練，在當前疫情延燒期間都留在葡國的馬迪拉（Madeira）。

這波2019冠狀病毒疾病疫情在義大利已造成約1萬2000人感染、827人死亡，是中國以外全球疫情最嚴重的國家。

魯加尼在本季義甲聯賽只踢了3場比賽，最近兩次出賽分別是2月16日對布雷西亞（Brescia）及2月22日對史柏（SPAL）。

他在2月26日歐冠16強與里昂的第一輪時坐板凳。祖文特斯上一場比賽是3月8日的義甲聯賽，對手是國際米蘭（Inter Milan）。

受疫情影響，義大利先前宣布到4月3日前，國內所有體育活動暫停舉辦，包括義甲聯賽，但不包括歐冠及歐霸（Europa League）等管轄權在歐洲足球總會（UEFA）的國際賽事。

義甲 C羅 Cristiano Ronaldo

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