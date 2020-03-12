東奧若要延期 組委會成員：須在5月前決定

東京奧運組織委員會的執委會成員高橋治之（Haruyuki Takahashi）昨晚向日本TBS電視台表示，關於將夏季奧運延期的決定，必須在5月前做出。

路透社報導，在高橋治之發表這番言論的數小時前，2020年東京奧運組委會會長森喜朗（Yoshiro Mori）公開譴責高橋治之首度向「華爾街日報」發表的評論。當時高橋治之表示，如果武漢肺炎疫情影響夏季奧運，延期1到2年將是最合理的選項。

之後，組委員開始發布一致的訊息，說明奧運不會取消或延期，森喜朗昨天稱高橋治之的發言「令人吃驚」。

日本TBS電視台報導，在森喜朗召開記者會後，高橋治之向TBS表示，如果考量到運動員狀況，5月才做出延期的決定可能太晚了。他說：「我們必須考慮採取第一步，搶先國際奧林匹克委員會（IOC）。」