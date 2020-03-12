全英羽賽／逆轉蔡炎炎 戴資穎16強碰印尼東宗

總獎金110萬美元的世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽在伯明罕點燃戰火，台灣羽球「一姊」戴資穎今早在女單首輪碰上世界排名第24的中國大陸蔡炎炎，成功上演逆轉秀，以14：21、21：19、21：8勝出，次輪將碰上印尼好手東宗(Gregoria Mariska Tunjung)。

本周全英公開賽台灣共有11組台將出征，女單唯一代表的戴資穎在首輪碰上蔡炎炎，過去兩度交手都由小戴以直落二取得勝利，今天在第三度交手中，小戴卻陷入苦戰，首局都未取得領先，讓蔡炎炎先下一城。

次局戴資穎逐漸找回狀態，最多握有15：7、8分的領先優勢，卻被蔡炎炎強勢追平，好在小戴在19平後先讓靠對手回球出界取得「聽牌」機會，並在第一個局點就成功兌現，驚險扳平局數。

決勝局戴資穎延續氣勢，在0：2後連下4分逆轉，之後更加足馬力將領先愈拉愈大，最終耗時47分鐘才辛苦在三局大戰中勝出，續朝生涯第三座全英公開賽冠軍邁進。

下一戰戴資穎在台灣時間13日凌晨1點10分出賽，將碰上20歲的印尼小將東宗，雖然生涯5度對戰都由小戴以直落二獲勝，但近兩次在南韓、福州公開賽交手小戴都贏得驚險。

而全英公開賽第二天賽程，台將由「一哥」周天成打頭陣，今天晚間7點將碰上日本好手常山幹太，「羽球王子」王子維則要面對另名日將西本拳太。