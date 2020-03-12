311大地震災後重建 東奧聖火將從福島起跑

中央社 / 東京11日專電

日本311大地震和福島核災滿9週年，預定7月登場的東京奧運被稱為復興奧運，就是要讓世人看到311災後重建的進展與希望。奧運聖火本月26日將從福島縣起跑。

日本首相安倍晉三1月20日在眾議院院會進行施政演說時強調，東京奧運暨帕運的舉行就是要讓世人看到311大地震災後復興（重建）的情況，所以在日本有「復興五輪」（重建奧運）一詞，是由當時擔任東京都知事的石原慎重太郎論及的。

東京奧運聖火接力將於本月26日從福島縣楢葉町與廣野町的J village起跑，這是一座體育設施，位於東京電力公司福島第一核電廠南方約20公里處。福島第一核電廠發生核災後，這座設施成為處理核災的前線基地，去年4月全面恢復營運。

在福島縣內26市町村共約50公里是聖火接力途徑，進行為期3天的接力。福島縣知事內堀雅雄經常在公開場合上說，透過東京奧運希望讓大家看到福島重建的光與影，聖火接力就是要展現福島不斷挑戰的態度並宣傳福島的魅力。

福島縣聖火接力的路徑包括曾因核災經中央政府發出避難（疏散）指示的11個市町村，包括距離福島第一核電廠約10公里的浪江町一座產業園區設定約跑600公尺。

聖火接力的部分途徑將利用氫能點燃聖火，福島設有一座製造氫能的據點「福島氫能研究園區」，技術先進。

今年1月福島縣政府檢測東奧聖火接力途徑的空間放射線量，結果最高劑量是每小時0.77毫西弗，低於日本政府所訂的清除輻射汙染目標。去年12月，有人指出J village附近的停車場輻射劑量高，東京電力公司趕緊進行除汙（清除輻汙）作業。

今年對311災民來說是很特別的一年，因為2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球快速蔓延，日本首相安倍晉三呼籲這段時間盡量不要舉辦全國性的大型活動，於是取消中央政府每年在東京舉辦的大型311追悼儀式，改由安倍在首相官邸舉辦小型追悼儀式。

受到武漢肺炎疫情影響，本月12日將在希臘西部奧林匹亞舉行東京奧運聖火採集儀式，將不開放觀眾入場觀禮。採集的聖火預定20日運抵日本航空自衛隊松島基地（位於宮城縣東松島市）。

東奧籌備單位大致上決定，聖火抵達儀式將大幅縮小。此外，26日在J village舉行的聖火接力出發儀式，也考慮減少參加者。

東京奧運開幕式預定7月24日登場，但在這2天前，棒壘球比賽預定在福島縣營吾妻球場（位於福島市）比賽。這座球場座落的公園內原本儲放許多包除輻射汙染土壤的黑包（1袋約1立方公尺），去年6月前陸續撤離，以免有礙觀瞻。

受到核災影響，福島縣至今仍有逾4萬人過著避難（疏散）在外的生活，有些人在外地落腳後返鄉意願低。

此外，核災之後，福島縣漁民持續進行實驗性捕撈，檢查魚類的安全性，漁民希望能早日恢復正常捕撈作業，但因為福島第一核電廠輻射汙水的淨化、處理法，包括是否放流到海洋等問題，專家尚未做出定論。

有311災民期待「復興奧運」的到來，但有人卻冷漠看待。宮城、岩手兩縣是311大地震重災區，6月也要舉辦奧運聖火接力，但有宮城縣的311災民表示，對「復興奧運」一詞沒什麼感覺。

2011年3月11日下午2時46分（台灣時間1時46分）日本發生規模9.0大地震，震央在三陸外海，深度24公里、最大震度7。共計1萬8428人死亡或失蹤，因避難生活等情況亡故的震災關聯死亡人數超過3700人。住宅全毀或半毀40萬4993戶，目前還有避難者4萬7737人。

帕運

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