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拳擊／林郁婷強勢奪金 中華女將狂掃1金1銀2銅

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
林郁婷（左）51公斤級摘金，右為教練曾自強。圖／曾自強提供
林郁婷（左）51公斤級摘金，右為教練曾自強。圖／曾自強提供

2020年東京奧運拳擊亞大區資格賽，我國女將林郁婷，凌晨57公斤級金牌戰以絕對優勢5：0擊敗日本入江聖奈（Sena Irie），勇奪金牌，陳念琴在69公斤級摘銀，黃筱雯、吳詩儀雙雙獲銅，中華隊笑納1金1銀2銅。

林郁婷與陳念琴、黃筱雯、吳詩儀，在本屆賽會拿下四張奧運門票創我拳壇新猷。24歲的林郁婷在八強賽關鍵戰痛宰大陸名將尹軍花後，金牌已是十拿九穩，她準決賽5：0退澳洲妮可森（Skye Nicolson）。

今日金牌戰林郁婷交手19歲日本入江聖奈，多次以組合拳和身體攻擊痛擊對手，5：0力壓入江聖奈摘金。

入江聖奈與21歲的51公斤級資格賽銀牌並木月海（Tsukimi Namiki），本屆雙雙寫下日本新紀錄，是日本史上頭兩位挺進奧運女拳手。

69公斤級陳念琴金牌戰對上31歲大陸谷虹。谷虹擁有189公分身高，陳念琴去年曼谷亞錦賽就是敗給谷虹「銀」恨，陳念琴金牌戰第一回合取得優勢，但二、三回合屈居下風，最終2：3不敵谷虹，無緣復仇。

瞄準東京奧運頒獎台的黃筱雯，昨日51公斤級準決賽在教練戰略性考量下，第一回合棄賽，但不影響奧運資格，她接下來訓練將以練習賽為主，不比任何正式比賽。60公斤級吳詩儀則在準決賽1：4不敵印度貝絲（Simranjit Kaur Baatth）。

陳念琴 中華隊

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