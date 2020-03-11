全英羽賽／王子維、周天成開紅盤 戴資穎清晨上陣

總獎金110萬美元，世界羽聯（BWF）超級1000系列全英公開賽，今日伯明罕登場。台灣「羽球王子」王子維、周天成無懼新冠肺炎（COVID-19）疫情，全英公開賽並未採取閉門進行，如期於伯明罕國家體育館點燃戰火，儘管全英賽是奧運積分4月底截止前最後一場千分賽，但印度仍有7名選手因疫情決定退賽。

王子維男單首輪對手從印度普蘭諾伊（HS Prannoy）改為泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab）。

面對世界33名25歲泰國菲普拉達，王子維開賽攻勢不斷，16：11後再以5：3猛攻，21：14取得聽牌。王子維次局局末遭回敬5：0，15：21讓出。決勝局王子維2：4後爆氣，連下12分狠甩對手，21：14、15-21、 21：8挺進次輪。

世界第2的周天成在桃田賢斗缺賽，以頭號種子身分出擊，他首輪對手也從印度沙米（Sameer Verma）改為荷蘭選手卡爾尤（Mark Caljouw），開賽自1：6苦追，自5：13落後回敬10：2攻勢扳平，21：19逆轉奪首局，最終以38分鐘21：19、21：17晉級。

力拚連四年闖決賽的「台灣球后」戴資穎，居女單第2種子，首戰交手大陸蔡炎炎，表定台灣時間12日凌晨4時50分上陣。

稍早台將混雙李哲輝／許雅晴、楊博軒／胡綾芳在首輪告捷，球后陳雨菲鏖戰67分鐘，14：21、21：14、21：15逆轉勝南韓新星安洗瑩，晉級次輪。