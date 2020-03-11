羽球／印度羽賽改閉門打 辛德胡合十禮取代握手

新冠肺炎全球升溫，3月24日至29日的世界羽聯超級500系列印度羽賽，今日宣布將採閉門方式進行。人在伯明罕參加全英賽的里約奧運銀牌、印度名將辛德胡（PV Sindhu），個人也採取必要防疫措施，表示在全英賽將用合十禮取代握手。

印度至昨日為止累計44例確診，社區追蹤案件達1萬1913個，世界羽聯今宣布，在印度羽協與專家商討後，並以大眾健康為前提，確定月底登場的印度羽賽將採閉門戰。

不過目前英國伯明罕登場的超級1000系列全英公開賽，今日如期於伯明罕國家體育館點燃戰火，且賽事開放球迷購票入場，並未採取閉門，球員只能尋求自保。

辛德胡日前接受訪問就表示，將以合十禮代替握手，「我們得避免握手，並戴上防護口罩，不時使用消毒液消毒，也會盡量避免人潮聚集處。」

印度也有多達7名選手在考量疫情後退賽，周天成首輪對手從印度沙米（Sameer Verma）改為荷蘭選手卡爾尤（Mark Caljouw），王子維則是自印度普蘭諾伊（HS Prannoy）改為泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab），王子維預計19時登場，「小天」表定21時05分，戴資穎首輪則是12日凌晨4時50分。