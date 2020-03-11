抗新冠肺炎疫情 全國拔河賽教練口罩戴了再上

台灣拔河一年一度盛事的109年全國拔河錦標賽，14日於嘉義港坪運動公園體育館開拔，受新冠肺炎疫情影響，主辦單位除了加強防疫措施，也要求教練場邊指導需全程配戴口罩。

109年全國拔河錦標賽將於14、15日舉行，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情至今仍未退燒，今年主辦單位只保留攸關運動績優升學的國、高中組共30隊參賽，取消國小、大專與社會組賽事。

中華民國拔河協會秘書長卓耀鵬表示，全國拔河錦標賽是全台年度最大型的拔河賽，以往每年參賽隊伍都維持在120至130隊間，今年為配合防疫，除了縮減參賽隊伍數量，也規定僅比賽隊伍與教練可以進入場館內，其餘隊伍則待在場外搭建的帳棚區休息等待。

卓耀鵬強調，所有參賽隊伍每天都得進行2次體溫監控，大會也準備了30公升的酒精供選手、教練與工作人員消毒，此外為降低群聚感染風險，場館內人數將嚴格控制在50人內，就連指導教練都需全程配戴口罩，而裁判一旦執法結束後，也需立即戴上口罩。

台灣今年在愛爾蘭舉辦的世界拔河錦標賽，拿下隊史最佳的5金、1銀，卓耀鵬也透露，理事長陳建平也特別指示，這次全國拔河錦標賽務必確實做好防疫工作，也盼能繼續替台灣拔河培育更多優秀人才。