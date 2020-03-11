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新冠肺炎恐逼奧運延期 中華奧會：沒接獲指示

中央社 / 台北11日電
奧運是否延期仍是未知數。 法新社
奧運是否延期仍是未知數。 法新社

中華奧會顧問孫立群今天表示，截至目前為止，他們並未接獲國際奧會（IOC）任何指示或暗示，表示東京奧運可能延後的消息，因此將會依照既定計畫準備奧運組團相關事宜。

2020東京奧運組織委員會理事高橋治之在美國華爾街日報今天刊出的訪談內容中表示，若因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）導致東京奧運無法如期舉行，最合理的解決方式就是將奧運延1至2年後再舉行。

2020東京奧運將於7月24日開幕，這也是東京第2度舉辦夏季奧運會，預計將有近1萬3000名來自全球的菁英運動員，在4年一度的五環體壇聖殿大顯身手，如今卻因新冠肺炎疫情在全球肆虐，奧運是否延期也一再被拿出來討論。

高橋治之受訪時強調，若奧運取消，或採閉門方式舉行，都會造成龐大的經濟損失，最可行的方案就是延後舉辦。

不過，上週IOC發言人亞當斯（Mark Adams）才在記者會上公開宣示：「對我們而言，奧運將如期在7月24日舉行，我們有信心預期將在那天舉辦。我們收到的所有建議，都說奧運可以舉行。」

而根據今日美國報（USA Today）報導，今年日本政府投資在東京奧運上的費用，已逾126億美元（約新台幣3820億元），甚至最後可能遠比預期來得更多。在美國取得奧運轉播權的美國國家廣播公司（NBC），上週也宣布早在奧運開始前，他們就已獲得12.5億美元（約新台幣379億元）的廣告收入。

此外，日本三井住友銀行日興證券公司（SMBCNikko Securities Inc.）也在一份報告中估計，若取消奧運將使日本年度國內生產總值（GDP）減少1.4%。

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