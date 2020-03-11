青年盃／超風速跳破八公尺 林昱堂放眼奧運達標

新北市青年盃全國田徑錦標賽今天男子跳遠賽場傳來「破八」紀錄，長榮大學林昱堂在第三次試跳一舉跳出8公尺07的佳績，雖然因為超風速不列入紀錄，但對於選手生涯首度跳破八公尺大關，他也直言自信心因此提升不少，並希望能一舉達到奧運參賽標準8公尺22成績。

在我國跳遠史上過去僅有七名選手曾經突破八公尺成績，因此「破八」一直都被視為是一大指標，近五年來包括林佳興、林鴻敏、侯育伯與林子齊都有過「破八」的表現，而林昱堂則是在去年台灣田徑公開賽跳出過7公尺93的個人最佳成績。

不過在今天的青年盃男子跳遠決賽，林昱堂在第三次試跳就跳出8公尺07的佳績，雖然超風速+3.5無法列入紀錄，但仍是讓他擊敗奧運培訓隊的林佳興、戴僑亨等人順利摘金。

對於生涯首度跳破八公尺大關，林昱堂坦言在起跳前就感覺到助跑和動作都相當順暢，雖然最終在超風速幫助下破八，但仍讓他信心大增，「今天原本以為風大會很難跑和調步點，不過幸好最後有把握住。雖然最終是超風速，但也代表自己有那個實力，這對我信心有很大幫助，未來能夠更放開去跳。」

今年大二的林昱堂，過去曾代表中華隊參加2018年日本岐阜亞青賽，並在男子跳遠拿下第四名成績，而經過今天這一跳，他也期望自己能夠朝著奧運達標的目標前進。