青年盃／寫U18史上第二快 張秝羚遺憾亞青夢碎

去年在全中運以高一之姿包辦四面金牌的員林農工張秝羚，今天在新北市青年盃全國田徑錦標賽高女100公尺決賽，跑出11秒79的成績摘金，創下我國U18史上第二快紀錄，不過對於原訂五月在泰國曼谷舉行的亞青賽取消，讓去年全運會就已經達標的張秝羚直言相當失望。

從國中時期就與妹妹張秝榕有著「最速雙胞胎」之稱的張秝羚，去年升上高中後依舊大放異彩，在全中運一口氣包辦了女子100、200、400公尺接力與1600公尺接力四面金牌，就連在全運會上跨級挑戰都順利抱回女子200公尺金牌、女子100公尺銀牌成績，是我國女子短跑的超級新星。

而今天的青年盃高女100公尺決賽，張秝羚更衝出11秒79的成績摘金，不僅將更人最佳成績推進了0.1秒，還寫下我國U18史上第二快紀錄，僅次於陳淑娟在1995年所寫下的11秒76全國U18女子紀錄。

對於跑出我國本世紀18歲以下女子最快100公尺成績，張秝羚賽後透露對於表現仍不算特別滿意，尤其是起跑反應過慢的問題仍未改善，「我的起跑慢到隔壁道的對手都能感覺到，所以這次來其實就是來練反應的，希望能夠趕快有所突破。」

去年全運會就已經達到亞青賽女子100公尺參賽標準的張秝羚，對於亞青賽因新冠肺炎疫情宣布取消辦理，讓還不曾參加過此賽事的她直言相當失望，「我過去參加過青奧和亞青少賽，但就是還沒有參加過亞青，而且兩次國際賽我的狀況都不是很好，原本想說今年有機會好好表現一下。」