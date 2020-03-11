網球／邁阿密名人賽如期準備 納達爾出賽成疑

印地安泉網賽因新冠肺炎影響，臨時決定取消，除嚴重影響經濟，參賽球員行程也受影響，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）選擇回到西班牙，是否會如期參加25日登場的邁阿密名人賽成未知數。

印地安泉網賽是WTA和ATP合辦賽事，ATP屬積分1000等級的名人賽，總獎金達973萬5685美金，WTA層級屬頂級超強（Premier Mandatory）系列、總獎金876萬1725美金；賽事在美國加州印第安維爾斯市舉行，是網壇年度指標賽事，原訂本周到22日舉行的兩周賽事，因新冠肺炎臨時取消。

棕櫚泉旅遊局執行長懷特（Scott White）表示，印地安泉網賽是當地年度最大賽事，取消舉辦造成嚴重經濟損失，「這是很難度過的一關，我想很多人都非常驚訝比賽延期。」根據統計數據，這場比賽2017年的經濟效益達4億美金，賽事共吸引45萬人入場，其中有超過12萬是外來球迷。

今年賽事臨時喊卡，球員反應兩極，納達爾返回西班牙，是否再飛往美國參加月底的邁阿密名人賽還沒確定，捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）則是選擇留在加州，等待邁阿密網賽進一步消息。

邁阿密網賽在印地安泉網賽宣布取消的一天後就發布聲明，強調3月23日到4月5日進行的比賽如期舉辦，賽會也會隨時注意新冠肺炎疫情，並以球員和各方健康為首要考量。