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網球／美傑仕OPI盃全國青少年網賽 周末燃戰火

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
第九屆「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」週末開打。圖／海碩整合行銷提供
第九屆「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」週末開打。圖／海碩整合行銷提供

第九屆「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」即將於3月14日至20日在台北市網球中心點燃戰火，這也是賽事連續三年在北部最高規格的臺北市網球中心舉行。賽程每日開賽時間為上午8點半，本次賽事地點皆為戶外場地，大會配合政府新冠肺炎防疫，入室內場館仍會安排體溫量測以及酒精消毒。

為了促進青少年網球發展，主辦單位中華民國網球協會與協辦單位海碩整合行銷連續第六年爭取美傑仕OPI 盃成為世界女子職業網球協會 (Women’s Tennis Association, WTA) 合作「Junior Race to Shenzhen」的賽事， 14 歲和 16 歲組女單冠軍選手可獲得年底前進深圳WTA Future Star 的參賽資格，賽事期間除可與亞洲優秀青少女好手切磋球技，更安排與WTA年終賽名將近距離互動，並可參與WTA年終賽各項官方典禮儀式，一睹女子網壇最高殿堂。

美傑仕OPI 盃是全國青少年網球賽最高等級的「A級」賽事，過去孕育多位優秀好手，包含許育修、蔡長霖、梁恩碩、李亞芯、楊亞依美傑仕集團盼透過拋磚引玉，吸引民眾對體壇基層的關注。上屆18歲男單組亞軍陳彥丞，今年將以第一種子捲土重來，甫代表國家參與聯邦盃（Fed Cup）的選手楊亞依將挑戰18歲女單組，並與老冤家曹家宜名列前二種子。

「美妝界的運動家」美傑仕集團與旗下世界第一沙龍美甲品牌OPI堅信「Color is the Answer」，將品牌獨有的豐富色彩結合運動的活力與精神，展現出指彩與網球、力與美的完美交融，今年賽事主視覺設計以最新春夏OPI墨西哥城市冒險系列中藝術家的塗鴉作品，以及青少年的躍動生命力作為設計靈感，OPI希望用色彩鼓舞所有熱愛網球青少年，朝著自己熱愛的事物及夢想前進。

新生代好手楊亞依本次挑戰18歲女單組賽事。圖／海碩整合行銷提供
新生代好手楊亞依本次挑戰18歲女單組賽事。圖／海碩整合行銷提供

運動家 許育修 梁恩碩

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