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青年盃／疫情打亂搶分步調 黃士峰盼直拚奧運達標

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
仍在為今年東京奧運參賽資格努力的我國男子標槍好手黃士峰，今天在新北市全國青年盃田徑錦標賽男子標槍決賽擲出78公尺73的成績摘金。 聯合報系資料照
仍在為今年東京奧運參賽資格努力的我國男子標槍好手黃士峰，今天在新北市全國青年盃田徑錦標賽男子標槍決賽擲出78公尺73的成績摘金。 聯合報系資料照

仍在為今年東京奧運參賽資格努力的我國男子標槍好手黃士峰，今天在新北市全國青年盃田徑錦標賽男子標槍決賽擲出78公尺73的成績摘金，雖然距離奧運達標仍有一段差距，但目前世界排名第25名的黃士峰直言，在受到新冠肺炎疫情打亂參賽計畫的情況下，希望靠著成績達標連兩屆向奧運叩關。

今年東京奧運田徑採取達標與世界排名雙行制，我國目前僅有男子標槍選手鄭兆村靠著成績達標取得東京奧運參賽權，至於上屆里約奧運國手黃士峰，雖然目前世界排名25名也在安全範圍內（取32名），不過近來世界各國賽事都受到新冠肺炎疫情影響，導致他原定的參賽計畫可能受到影響，對於搶奧運積分恐形成變數。

在今天青年盃以78公尺73成績摘金後，黃士峰直言身體狀況已經沒有問題，「冬訓結束後就進入技術調整期，不過我從去年全運會後就沒有再比賽，感覺有點生疏。」

生涯最佳成績為86公尺64的黃士峰，雖然過去一年多來受到傷勢影響表現不如預期，不過他直言在身體狀況已經無礙的情況下，有信心靠著達標（85公尺）前進東京奧運，「有實力在，就看怎麼達成而已，但我沒想過要一次就達標，也知道三、四月成績應該不會好到哪去，但有機會就不會放過。」

教練薛聖融則指出，黃士峰今年冬訓做得相當扎實，只可惜在港都盃前夕左腳肌腱拉傷，導致在做交叉步時無法踏實，「如果今天能夠丟過80公尺，對於他的信心應該會有大幅提升。」

對於接下來黃士峰的參賽計畫，薛聖融指出原本已安排他4月前往廣島參賽，不過在賽事是否如期舉行仍是未知數的情況下，也考慮安排他前往北歐出賽，繼續爭取奧運積分，奧運積分將採計到6月29日。

黃士峰 田徑 全運會

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