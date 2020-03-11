東奧組委會否認討論延期 依原計畫進行準備

美媒報導，日本東京奧運組織委員會理事高橋治之提及東奧可能延期選項，東奧組委會今天對此表示，並沒有商議要延期舉辦，「將依原訂計畫進行大會準備」。

全日本新聞網（ANN）報導，高橋治之接受美國媒體訪談表示，如果因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情導致東奧難以如期在夏天舉辦的話，延期1年或2年是最符合現實的選項。

東京奧運組織委員會今天對此表示，並不清楚高橋發言的詳細內容，但不論如何，組織委員會並沒有商議要延期舉辦，「將依原訂計畫進行大會準備」。