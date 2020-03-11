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足球／俱樂部老闆確診新冠肺炎 歐洲足壇如坐針氈

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
在希臘和英國各擁有一支職業隊的富商馬里納克（圖）傳出確診新冠肺炎，而且他曾和球員接觸。 法新社
在希臘和英國各擁有一支職業隊的富商馬里納克（圖）傳出確診新冠肺炎，而且他曾和球員接觸。 法新社

新冠肺炎疫情在歐洲大擴張，有可能已經入侵足球場，在希臘和英國各擁有一支職業隊的富商馬里納克（Evangelos Marinak）傳出確診新冠肺炎，而且他曾和球員接觸，導致歐洲足壇現在如坐針氈，已經有英超賽事遭到延賽。

52歲的馬里納克是希臘船商，為希臘超級聯賽奧林匹亞科斯和英格蘭冠軍聯賽諾丁漢森林的老闆，他在Instagram自爆罹患新冠肺炎，球團隨後也出面證實，「馬里納克先生是在回希臘途中出現病狀，待在英國時並沒有任何異狀。」

馬里納克在過去兩周頻繁出現在足球賽現場，四天前到英國坐鎮諾丁漢森林主場的英冠戰，2月底也曾現身奧林匹亞科斯對抗英超兵工廠的歐霸戰，甚至在賽後進入球員休息室，拍下大合照慶祝晉級，現在奧林匹亞科斯下一輪歐霸的對手，已經出面要求歐足聯暫緩比賽。

因為馬里納克也在作客時和兵工廠球員致意，導致明天凌晨的兵工廠和曼城的英超比賽緊急宣告延期，兵工廠也要求球員進行自主隔離，避免造成疫情擴散。

兵工廠 英超

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